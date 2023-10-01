الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

منافس الأهلي

سيمبا يصعد إلى دور الـ16 بدوري أبطال أفريقيا

سيمبا وباور ديناوز
سيمبا وباور ديناوز

نجح سيمبا التنزاني في التأهل إلى الدور المقبل من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد تحقيقه التعادل مع باور ديناوز بطل زاميبا بنتيجة هدف لكلاهما في دور الـ32 من المسابقة الأفريقية، على الملعب الوطني مكابا بتنزانيا.

وكانت مباراة الذهاب بين سيمبا التنزاني، وباور ديناموز أنتهت بالتعادل بهدفين لكلاهما على ملعب الأخير في زامبيا.

ليصعد رفقة الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي سيمبا مع الأهلي في افتتاحية مشوار المارد الأحمر في بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم.

 

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني:


ويواجه الأهلي نظيره سيمبا يوم 20 أكتوبر المقبل، في تنزانيا في مباراة الذهاب، على أن تكون مباراة الإياب يوم 24 من نفس الشهر في القاهرة.
 

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