مشاريع تيلينغا ونفط الرفراف وخط الأنابيب في أوغندا نحو مسارها الصحيح لعام 2025

قال الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الأوغندية، إن مشروعي تيلينجا وكينجفيشر النفطيين الأوغنديين، بالإضافة إلى خط أنابيب لنقل نفطهما إلى تنزانيا للتصدير في طريقهما لبدء الإنتاج بحلول 2025.

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة الأمم المتحدة في كوت ديفوار بروسكوفيا نابانجا، في تصريحات صحفية لـرويترز، أن لقد رأينا مجموعات الحفر الثلاث يتم إحضارها إلى البلاد وبالمثل ، فإن الرفراف يسير أيضا على الطريق الصحيح، حفر ثلاثة آبار حتى الآن في الرفراف، بالنسبة لتيلينغا ، أربعة آبار ".

وقالت في المقابلة التي أجريت في أبو ظبي إن خط أنابيب النفط الخام في شرق إفريقيا (EACOP) الذي يبلغ طوله 1،445 كيلومترا (898 ميلا) والذي سينقل النفط الخام من تيلينجا وكينجفيشر من المقرر أن يبدأ العمل في عام 2025.

EACOP مملوكة بشكل مشترك من قبل حكومة أوغندا ، توتال الفرنسية وشركة CNOOC الصينية، وشركة تنمية البترول التنزانية التنزانية (TPDC).

وقال مسؤول أوغندي كبير، الأسبوع الماضي إن أوغندا تجري محادثات متقدمة مع وكالة ائتمان الصادرات الصينية SINOSURE لتوفير الائتمان للمشروع ، الذي سيكلف 5 مليارات دولار ، بما في ذلك تكلفة الائتمان ، وسيتم جمع 40٪ من الأموال من خلال الديون بينما سيأتي الباقي من الأسهم.



وقال نابانجا، إن مجمع التمويل لمشاريع النفط والغاز قد انخفض بسبب المخاوف المناخية. لكنها أضافت: "ما زلنا نعتقد أننا يجب أن نكون قادرين على سحب التمويل الذي نحتاجه عبر المشاريع المختلفة".

ورفعت خمس جماعات ناشطة في يونيو حزيران دعوى قضائية ضد توتال للطاقة للمرة الثانية بشأن تيلينجا وإياكوب في محكمة مدنية في باريس متهمة شركة النفط الكبرى بالفشل في حماية الناس والبيئة.



وأوضحت نابانجا أنها لا تستطيع التعليق على الدعوى لكنها قالت إن توتال كانت "عاملا حكيما".

وأشار إلي إن المالكين المشاركين للمشروع أخذوا في الاعتبار الاعتبارات البيئية منذ بداية التخطيط.

"لذلك أشعر أنه من غير العدل بعض الشيء أن يتم الضغط عبر المشروع ، لأنني أعتقد أن جميع الشركاء متوافقون وأن الحكومتين ، تنزانيا وأوغندا ، متوافقتان لأننا هناك ونرى التغيير الأساسي الذي أحدثته المشاريع في المجتمعات حتى قبل ظهور أول قطرة نفط ".