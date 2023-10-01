أول أسبوع دراسة.. أفكار ساندوتشات صحية يمكنك تحضيرها لأولادك في المدرسة

مع بداية فصل دراسي جديد تبحث الأمهات على أفكار لساندوتشات يمكن تحضيرها لأطفالها تحتوي على العناصر الغذائية التي يحتاجها أجسامهم، وفيما يلي نقدم لك أفكار لتحضير ساندوتشات صحية لأولادك.

أكلات صحية للأطفال

أفكار ساندوتشات صحية للأطفال في المدارس

ساندوتش بيض برجر

يمكنكِ تقديم البيض في شكل برجر من أجل سعادة طفلك وشهيته، قومي بخفق البيض مع الفلفل الألوان والبصل المفروم.

اجعليه على شكل دائرة.

ومن ثم احشي رقائق الخبز به وقومي بتحميصيه.

وبعد ذلك غلفيه وضعيه في اللانش بوكس.

ولا مانع من تقديمه كوجبة إفطار قبل ذهابه إلى المدرسة.

ساندوتش الموز بزبدة الفول السوداني

زبدة الفول السوداني اختيار رائع لأطفالك، فيمده بالطاقة والنشاط المطلوب، كما يساعده على سرعة الإستيعاب وتقوية الذاكرة.

قومي بفرد زبدة الفول السوداني داخل رقائق الخبز مع شرائح الموز.

ثم قدميه لطفلك.

سلطة البيض المسلوق

سلطة البيض المسلوق من الوصفات الشهية، ويمكنكِ تقديمها لطفلك ليستفيد جسمه بجميع عناصرها.

يتم تقطيع البيض المسلوق إلى شرائح ومكعبات صغيرة.

ومن ثم أضيفي الطماطم مع المايونيز والمستردة.

ثم احشي رقائق الخبز بالخس أولًا ومن ثم ضعي البيض مع خليط الطماطم.

قومي بتغليف سندوتشات أطفالك جيدًا حتى لا تفقد قيمتها على مدار اليوم.

شرائح الحمص والسبانخ

تعد هذه الوصفة غريبة بعض الشيء إلا أنها تحتوي على مجموعة من الفيتامينات والحديد المفيدة لجسم أطفالك، قومي بسلق الحمص وهرسه جيدًا.

أضيفي السبانخ المطبوخة مع مزيج من الفلفل الأصفر مع صلصة الطماطم.

قدمي الوصفة في شرائح الخبز.

ساندوتش البيض بالبطاطس

ساندوتش البيض بالبطاطس من أفضل سندوتشات صحية لطفلك في المضمون والقيمة الغذائية.

اخفقي البيض مع ملعقة من الدقيق وملعقة من الزبادي وبعض التوابل البسيطة.

ثم قومي بتقطيع البطاطس إلى مكعبات صغيرة وتشويحها في ملعقة من زيت الزيتون.

أضيفي الفلفل الألوان والطماطم.

ومن ثم مخفوق البيض.

وأخيرًا ضعي البيض في الخبز، وقدميه لطفلك.