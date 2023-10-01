الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024.. باقٍ 15 أسبوعًا على إجازة الترم الأول

بدأ الطلاب في الانتظام في الدراسة في العديد من المراحل الدراسية المختلفة بجميع محافظات الجمهورية، حيث إن المدارس استقبلت على مدار يومي السبت والأحد.

وانتظمت الدراسة في العديد من المراحل الدراسية المختلفة، وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024، والمعلنة من جانب وزارة التربية والتعليم، والتي جاءت كالتالي:

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024

الدراسة للترم الأول: 30 سبتمبر 2023 حتى الخميس 25 يناير 2024.

امتحانات الترم الأول: الأحد 14 يناير 2024 .

موعد امتحانات الترم الأول لصفوف النقل بالتعليم الفني: الثلاثاء 9 يناير 2024.

27 يناير 2024: بدء إجازة الفصل الدراسي الأول لمدة أسبوعين.

موعد الدراسة في الترم الثاني: السبت 10 فبراير 2024 حتى الخميس 6 يونيو 2024.

امتحانات الترم الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية: السبت 25 مايو 2024.

امتحانات الدبلومات الفنية للترم الثاني: السبت 1 يونيو 2024.

امتحانات الثانوية العامة للترم الثاني: السبت 15 يونيو 2024.

وأصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تعليماته الأخيرة قبل بدء العام الجامعي الجديد 2023-2024 الذي ينطلق غدًا السبت.

ووجه وزير التعليم العالي بسرعة انتظام الدراسة في الجامعات مع بداية العام الجامعي الجديد وحسن سير العملية التعليمية بنجاح.

ووجه وزير التعليم العالي بضرورة استعداد جميع الجامعات لبدء العام الجامعي الجديد من خلال توفير كل الاحتياجات اللوجستية التي تضمن انتظام سير العملية التعليمية بنجاح، وكذلك جاهزية المدرجات والقاعات الدراسية والمعامل والمدن الجامعية.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن وزير التعليم العالي وجه أيضًا بعقد الندوات الثقافية وورش العمل التي تستهدف تنمية الوعي القومي لدى الطلاب ومحاربة المفاهيم والأفكار غير السوية، التي تتنافى مع المُعتقدات الدينية السمحة، والموروثات المجتمعية الأصيلة للشعب المصري.

وأضاف المُتحدث الرسمي أن الوزير وجه بأهمية استمرار تعاون الجامعات مع مركز رعاية الموهوبين والنوابغ بالوزارة، لتنظيم الفعاليات والأنشطة الرياضية والثقافية والفنية للطلاب، ودعم الطلاب الموهوبين واكتشافهم في المجالات الفنية والأدبية والعلمية والتكنولوجية والرياضية ورعايتها، وتعميم برامج محددة لتلبية احتياجاتهم وتنمية قدراتهم، وتعزيز الانتماء لديهم نحو وطنهم.

وأضاف المُتحدث الرسمي أن الوزير وجه أيضًا بتنظيم زيارات ميدانية للمشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة بمختلف القطاعات خلال العام الجامعي الجديد حتى يتعرف الطلاب على حجم المشروعات التي يتم تنفيذها بمختلف أنحاء الجمهورية.