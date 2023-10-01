سكرتير عام البحر الأحمر يناقش موقف تطوير المناطق العشوائية

عقد اللواء محمد البنداري، سكرتير عام البحر الأحمر، صباح اليوم، اجتماعا بديوان عام المحافظة، لاستعراض آخر المستجدات التي تمت بمشروع تطوير العشوائيات بمختلف مدن المحافظة، بحضور كمال سليمان السكرتير العام المساعد، واللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة، واللواء ممدوح نديم رئيس مدينة رأس غارب واللواء ايهاب مكاوى رئيس مدينة القصير وبعض القيادات التنفيذية والجهات المعنية بالمحافظة.

ومن جانبه شدد السكرتير العام، على سرعة الانتهاء من تسليم جميع وحدات بديل العشوائيات بمدن المحافظة لمستحقيها، مشدداً على رئيس مدينة الغردقة بتحديد موقف المتبقي من حالات المناطق ذات الخطورة الداهمة (جبل العفش ومجاهد)، حيث تم تسليم 39 بلوكا و35 شقة بمنطقة جبل العفش وتسليم 25 بلوكا و25 شقة بمنطقة مجاهد ومتبقي 96 أسرة جار دراسة حالتهم.

ووجه بسرعة البدء في تطوير منطقة زرزارة بالغردقة وفتح الشوارع وتحديد مناطق الخدمات بها، مشيراً إلى أنه تم اعتماد مخطط تطوير المنطقة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، على أن يتم التنسيق مع مسئولي المرافق (المياه والكهرباء والغاز الطبيعي)، بالنسبة لمدينة سفاجا تم تسكين 103 بلوكات من إجمالي 174 بلوكا تم انشاؤها و44 وحده سكنية من إجمالي 60 وحدة.



وفي مدينة رأس غارب تم توزيع 350 بلوكا من اجمالي 513 وجار تسكين78 بلوكا لمتضررى مناطق مخرات السيول، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية لتسكين باقي الوحدات بمدن المحافظة.

وأكد البندارى أن هذا الموضوع يحظي باهتمام القيادة السياسية للقضاء على المناطق العشوائية بالمحافظة الساحلية.

وفي السياق ذاته أكد السكرتير العام على ضرورة عمل اتحاد لشاغلي الوحدات السكنية لمنطقة الروضة بمدينة الغردقة يتولى مسئولية الصيانة الدورية، وتوافر منافذ البيع وتأجير المحال غير المستغلة لخدمة الأهالي المقيمين بتلك الوحدات، مشددا على التنسيق مع مسئولي مديرية الشئون الصحية لتواجد القوافل الطبية، والتنسيق مع التضامن الاجتماعي لعمل أنشطة ثقافية واجتماعية بالمنطقة.

وفي سياق متصل وجه السكرتير العام رئيس مدينة القصير بدراسة موقف المباني بمنطقة الكلاحين وعمل رفع مساحي للمنطقة وتسليمهم للمكتب الاستشاري لوضع مخطط لإعادة تخطيط المنطقة لوقوعها في مسار مخرات السيول.