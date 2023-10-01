رئيس الكونغو يعلن ترشحه للرئاسة للولاية جديدة

رشح الائتلاف السياسي الحاكم الاتحاد المقدس رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس أنطوان تشيسيكيدي رسميًا، للانتخابات الرئاسية المقررة في 20 ديسمبر.

ويسعى تشيسيكيدي للفوز بولاية ثانية في الدولة الشاسعة، التي تعد أكبر مورد للكوبالت في العالم والمنتج رقم 3 للنحاس، بعد فوزه بفترة ولاية أولى متنازع عليها في تصويت عام 2018.

وقد عانى حكمه من المصاعب الاقتصادية وجائحة كوفيد-19 وتفشي الإيبولا واستمرار انعدام الأمن، لا سيما في الشرق حيث استولت جماعة إم 23 المتمردة المنبعثة من جديد على مساحات شاسعة من الأراضي مما أدى إلى انهيار العلاقات مع رواندا المجاورة.

واختار مؤتمر لائتلاف الاتحاد المقدس الذي يضم شخصيات سياسية، من الوزن الثقيل مثل وزير الدفاع جان بيير بيمبا ووزير الاقتصاد فيتال كاميرهي تشيسيكيدي بالإجماع.

"تم ترشيح فيليكس تشيسيكيدي كمرشح لمنصب رئيس الجمهورية نيابة عن الاتحاد المقدس للأمة" ، قال أندريه مباتا ، المتحدث باسم حزب تشيسيكيدي ، وسط هتافات حشد تجمع في سرادق في قصر الشعب في كينشاسا.

ووعد تشيسيكيدي، نجل زعيم المعارضة المحبوب في الكونجو إتيان تشيسيكيدي، بالقضاء على الفساد والاستبداد ورفض اتهامات جماعات حقوقية ومنتقدين بأنه لم يف بوعوده.

وأكد أحد منافسيه الرئيسيين، زعيم المعارضة مارتن فايولو،الذي خسر أمام تشيسيكيدي في عام 2018، يوم السبت أنه سيخوض الانتخابات بعد أن هدد في السابق بمقاطعتها احتجاجا على تزوير مزعوم مرتبط بتسجيل الناخبين.

المصدر: رويترز