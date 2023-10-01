تشكيل يوفنتوس لمواجهة أتلانتا في الدوري الإيطالي

أعلن المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليجري المدير الفني لفريق نادي يوفنتوس تشكيل الفريق الذي يخوض مواجهة نظيره أتلانتا، مساء اليوم الأحد، على ملعب ستاد أتليتي ازوري الإيطالي الخاص بنادي أتلاتنا، وذلك ضمن مواجهات الجولة السابعة من منافسات الدوري الإيطالي لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

تشكيل يوفنتوس لمواجهة أتلانتا بالدوري الإيطالي

يقود فيديريكو كييزا تشكيل يوفنتوس لمواجهة أتلانتا ومعه دانيلو وماكيني وأدريان رابيو، بطريقة لعب 4-3-3، والتي تضم كل من:-

في حراسة المرمى: تشيزني.

في خط الدفاع : جاتي - بريمير - دانيلو – ماكيني.

في خط خط الوسط: فيجولي - لوكاتيلي – ادريان رابيو.

في خط الهجوم: كامبيسو – فيديريكو كييزا - مويس كين.

ويتواجد على مقاعد بدلاء يوفنتوس امام نادي أتلانتا اليوم كل من بينسوجيليو وبيرين وهيجسين وروجاني وكوستيتش وميريت ووياه ونيكولاسي وامنسيني ويالديز ولينج.

يحتل يوفنتوس المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 13 نقطة، بينما يمتلك أتلانتا 12 نقطة في المركز الخامس من الترتيب.