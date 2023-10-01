الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

بني سويف تناقش الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية

مناقشة مشروعات الخطة
مناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية

عقد اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة بني سويف، اجتماعا موسعا لمناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة وتذليل المعوقات لتسريع وتيرة العمل بتلك المشروعات، بجانب متابعة معدلات الأداء فيما يتعلق بمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري.

وشهد الاجتماع حضور كل من المهندس محمد فريد إدارة متابعة المشروعات، المهندس ريمون راجح قطاع التنمية المحلية بوزارة التنمية المحلية، ومن المحافظة محمد عبد اللطيف مدير عام الإدارة العامة للتخطيط، ومتابعة الخطة وحمادة راضي رئيس مدينة الواسطى والدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، ومسئولي الاستثمار والمناطق الصناعية والأبنية التعليمية والصرف الصحي والكهرباء والجهات ذات الصلة.

وناقش الاجتماع الخطوات العملية لتسريع وتيرة العمل والدفع بالمشروعات الجاري تنفيذها في القطاعات الخدمية الحيوية، والتي شملت الصحة والتعليم والصرف الصحي والكهرباء والمناطق الصناعية، حيث تمت مراجعة نسب التنفيذ، وآليات ومقترحات تذليل بعض المتطلبات، والإجراءات والخطوات التي تم تنفيذها حيالها، والاتفاق على خطة العمل الجديدة التي ستشهد شراكة بين المعنيين من وزارة التنمية المحلية بمتابعة هذا الملف، والمختصين والمكلفين بمتابعته من المحافظة.

كما تم مناقشة الموقف المالي والتنفيذي في نهاية الربع الأول من الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2023/2024، وتضمن الإشارة إلى الانتهاء من إجراءات الطرح والبت والترسية، والبدء الفعلي في تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة في قطاعات   الرصف، الكهرباء، تحسين البيئة  الأمن والمرور والإطفاء، تدعيم احتياجات الوحدات المحلية، وفقا للاحتياجات الفعلية والأولويات للمديريات الخدمية والوحدات المحلية بما يحقق الصالح العام

  يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.

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الجريدة الورقية