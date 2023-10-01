طريقة استخدام زيت جوز الهند لعلاج الندبات.. يقضي على علامات التمدد

يظن البعض أن استخدامات زيت جوز الهند تنحصر في علاج مشاكل الشعر فقط، إلا انه له دور علاجي فعال للبشرة المصابة بالندبات وحبوب الشباب أو الجروح السطحية، وفيما يلي نقدم لك طريقة استخدام زيت جوز الهند لعلاج الندبات.

جوز هند

كيفية استخدام زيت جوز الهند لعلاج الندبات:

ضعي زيت جوز الهند 3-4 مرات في اليوم. ضعي كمية صغيرة على الندبة ودلكيها لمدة 5 دقائق وبعد 10 دقائق يمكنك تركها أو غسلها بالماء الدافئ.

حاولي تجنب التعرض لأشعة الشمس ، على الرغم من أنه من الأفضل أن تستخدميه وتتركيه طوال الليل.

يساعد نظامكِ الغذائي أيضًا في تسريع عملية علاج الندبات بزيت جوز الهند، ينصح بشرب الكثير من الماء وتناول الأطعمة العضوية.

إذا كانت لديك ندبة شديدة جدًا، فقد تكون هناك حاجة إلى علاج متقدم، لذلك من الأفضل طلب المساعدة الطبية قبل تجربة العلاجات المنزلية.

ضع في اعتبارك أن الندبات القديمة لن تختفي تمامًا ولكن يمكن تقليل مظهرها إذا تم وضعها يوميًا.

تأثير زيت جوز الهند على الندبات:

1- ندبات حب الشباب

في بعض حالات حب الشباب تتكسر ألياف الكولاجين المحيطة بالمسام، وفي هذه الحالة يساعد زيت جوز الهند على تعزيز مستويات الكولاجين وإصلاح البشرة، يضع بعض الناس زيت جوز الهند على البقع الداكنة بعد ظهور حب الشباب، وأحد المكونات الرئيسية في زيت جوز الهند هو فيتامين هـ وحمض اللوريك كليهما معروف بأنه يقلل ندبات حب الشباب.

2- علامات التمدد

تحدث علامات التمدد عندما تتمدد الطبقة الوسطى من الجلد بمعدل سريع ، نتيجة زيادة الوزن أو الحمل. بمجرد ظهور علامات التمدد، من الصعب علاجها.لكن الأدلة القصصية و العلمية تشير إلى أن زيت جوز الهند يساعد على علاج الجلد وإخفاء علامات التمدد.

3- الندبات الجراحية

الجراحة هي أحد أسباب هذه الندوب ومنتجات فيتامين هـ من أفضل الطرق لعلاج الندبات حتى تلك الناتجة عن الجروح، لذلك زيت جوز الهند يساعد في تحسين الجرح عن طريق زيادة إنتاج الكولاجين.