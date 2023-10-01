السيسي يوجه بسرعة تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي (شاهد)

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة ووزير الإسكان بسرعة تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي المعلن عنها.

وقال "السيسي" خلال كلمته في ثاني أيام مؤتمر "حكاية وطن"، اليوم الأحد، إنه "مينفعش يتقدم طلب للإسكان الاجتماعي ونقدم للناس مش وعود لا نبني، تقول لي 700 ألف أنا هقول لكم وهقول للبرلمان موضوع الوحدات الشاغرة ما لم يكن هناك قانون يجعل الناس تنسى ثقافة الخوف على الوحدة السكنية اللي ممكن تديها لحد هتفضل الفكرة دي غير قابلة للنجاح".

وأشار إلى أن أعضاء الحوار الوطني بإجراء حوار شامل حول الإيجار القديم والشقق الشاغرة، مستطردًا: "لما نيجي نتكلم الناس تقول لك دي مكتسبات أوعى تقرب، الناس اللي عملوا المكتسبات دي الله يرحمهم، ماتوا من زمان واللي موجود دلوقتي أحفادهم، أنت بتتكلم عن كتلة سكانية القانون ده اتنفذ سنة 1962، أنا بشوف النقاش وأقراها والحديث عن المكتسبات لناس ماتت واللي بعدهم ماتوا هو مدى الحياه".

وواصل السيسي أن ما تم يشكل عقبة حقيقة أمام استغلال 2 مليون وحدة ثمنها تريليون جنيه وهذا حرام أن نفقد هذه القيمة ويفضلوا مقفولين.

انطلقت فعاليات مؤتمر حكاية وطن" بين الرؤية والإنجاز"، اليوم الأحد لليوم الثاني على التوالي بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس السيسي وعدد من الوزراء المعنيين.

جلسات اليوم الثاني لمؤتمر حكاية وطن:

تضمن جلسات مؤتمر حكاية وطن اليوم جلستين وهي "المشروعات القومية والبنية التحتية"، والأمن المائي والغذائي".

تفعيل المشاركة المجتمعية:

يأتي مؤتمر حكاية وطن في إطار حرص القيادة السياسية على تفعيل المشاركة المجتمعية وتعزيز الحوار مع المواطنين خاصة الشباب ودورهم في مساندة جهود الحكومة لتنفيذ المشروعات القومية وخطط التنمية الاقتصادية.

مجالات السياسة الخارجية:

كما يستكمل مؤتمر حكاية وطن جلساته حتى غدًا الإثنين والذي يعد الأخير بجلسات تركز على مجالات السياسة الخارجية والأمن القومي، ويحضرها سامح شكري، وزير الخارجية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، يتم خلال هذه الجلسات مناقشة قضايا الأمن القومي والعلاقات الدولية.

رئيس الوزراء يستعرض إنجازات الدولة المصرية:

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنجازات الدولة المصرية خلال التسع سنوات الماضية، وحضر الرئيس السيسي جلسات اليوم الأول ومنها جلسة محور الاقتصاد وأعقبها جلسة الطاقة.