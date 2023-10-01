السجن المشدد 6 سنوات لمتهم بسرقة طفل بالإكراه



قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، بمعاقبة عامل، بالسجن المشدد 6 سنوات لاتهامه بالسرقة بالإكراه فى الطريق العام، بدائرة مركز المنشاة .



تعود أحداث الواقعة إلى العام الجارى 2023 ، بدائرة مركز المنشاة، عندما وجهت النيابة لكلا من ( م . ف.ر )، تهمة سرقة الطفل المجنى عليه (ب.ك.ب) بالإكراه فى الطريق العام، حيث تقدم المجنى عليها ببلاغ إلى رئيس المباحث يتهم فيه المتهم بأنه أثناء سيره فى الطريق العام بالتوك توك الخاص به أشهر المتهم سلاح أبيض سكين فى وجهه، واستولى منه على نقوده كرها عنه وفر هاربا، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المنهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

وفي السابق تمكنت الأجهزة الأمنية مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة من إلقاء القبض على شخص قام بإنشاء، وإدارة شركة إنتاج فني بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة بدون ترخيص.



وبإجراء التحريات تبين أنه يقوم بإستخدام أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات مونتاج محمل عليها برامج وتطبيقات مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تحت إشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة واللواء علاء فتحي النائب الأول لمدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وبقيادة العميد محمد سعيد رئيس مباحث المصنفات الفنية بالجيزة؛ تم ضبط (المدير المسئول عن الشركة– مقيم بمحافظة الجيزة).

وتم ضبط وحدة مونتاج كاملة التجهيز تحتوي على (هارد ديسك مٌحمل عليه "مجموعة من الأعمال الفنية والإعلانات التى تم إعدادها بالشركة، وبرامج وتطبيقات حاسب آلى وبرامج مونتاج مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لشركات عالمية بدون تصريح، وبمواجهته اعترف بإرتكابه المخالفات بقصد تحقيق الربح المادى.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

