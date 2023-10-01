ستئناف الرحلات الجوية الليبية إلى إيطاليا بعد 10 سنوات

استؤنفت الرحلات الجوية بين ليبيا وإيطاليا، بعد تعليق دام ما يقرب من عشر سنوات بسبب حظر من الاتحاد الأوروبي.

واستقل خمسة وعشرون راكبا رحلة، التي تديرها شركة ميدسكي إيروايز ومقرها ليبيا والتي ستوفر رحلة ربط مباشرة مرتين أسبوعيا إلى العاصمة الإيطالية روما.

أوقف الاتحاد الأوروبي، الرحلات الجوية التي تشغلها شركات الطيران الليبية ومنعها من دخول المجال الجوي للدول الأعضاء في عام 2014 ، حيث كانت البلاد غارقة في قتال عنيف.

خلال معظم العقد الماضي، اضطر الليبيون إلى العبور عبر مدن مثل تونس أو اسطنبول أو القاهرة للوصول إلى أوروبا عن طريق الجو.

قال حمدي زناد ، مدير محطة شركة الطيران في مطار معيتيقة، "هذا سيسهل على المواطنين الليبيين السفر إلى أوروبا ، ويخفف من الصعوبات المرتبطة بالانقطاع الذي استمر منذ ما يقرب من 10 سنوات" .

استئناف الرحلات الجوية هو "جزء من جهود حكومية مكثفة لرفع الحظر الأوروبي على الطيران المدني الليبي" ، حسبما ذكرت الحكومة الليبية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة على فيسبوك

ومنذ ذلك الحين ضغطت الحكومات الليبية المتعاقبة من أجل رفع الحظر.

تم إطلاق خطوط ميدسكي الجوية في عام 2022 ، بعد عام من إعلان مالطا العضو في الاتحاد الأوروبي أنها ستسمح بالرحلات الجوية من وإلى ليبيا. ومن غير الواضح كيف تمكنت شركة الطيران من التحايل على حظر الاتحاد الأوروبي، الذي لا يزال ساريا.

في أوائل يوليو/تموز، قالت الحكومة الليبية إن الحكومة الإيطالية رفعت الحظر المفروض على الطيران المدني الليبي باستخدام المجال الجوي الإيطالي، وإن الرحلات الجوية ستستأنف في سبتمبر/أيلول.

إيطاليا ، القوة الاستعمارية السابقة لليبيا ، وجزيرة مالطا في البحر الأبيض المتوسط هما الآن الدولتان الأوروبيتان الوحيدتان اللتان استأنفتا رحلاتهما الجوية مع ليبيا.

ولم تعلق روما رسميا على هذه الخطوة.