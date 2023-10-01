مركز أبوتيج ينظم ندوة حول" أضرار حرق البوص" بالزرابي

نظمت الوحدة المحلية لقرية الزرابي بمركز أبو تيج بمحافظة أسيوط، تحت رعاية رئيس الوحدة المحلية لقرية الزرابي، ندوة حول" أضرار حرق القصب وآثاره الضارة على صحة الإنسان"؛ لمناقشة جميع القضايا الرئيسية المتعلقة بحرق القصب.

وقدم الندوة ناصر حالوش هو مسئول الإدارة البيئية ببلدية أبو تيج بمحافظة أسيوط.

جاء ذلك في إطار اهتمام الدولة بالمحافظة على البيئة وتنفيذا لتعليمات الدكتور محمد عبد الراضي رئيس مركز ومدينة أبو تيج وبحضور رئيس الوحدة المحلية لمدينة أبو تيج، قرية الزرابي، وفي إطار اهتمام الدولة بالمحافظة على البيئة وكيفية الاستفادة منها، بحضور مدير النفايات الصلبة ومدير دائرة البيئة، والمسؤول عن البيئة على المزارع، والمسؤول عن النفايات الصلبة في المزارع.

وأشار إلى الأضرار الجسيمة التي تنجم عن حرق البوص، مثل انبعاث العديد من المركبات الكيميائية السامة في الجو، وتلوث الهواء والتربة.

وتم تسليط الضوء أيضًا على الأثر السلبي لحرق البوص على صحة الإنسان. فقد تسبب دخان الحرق في مشاكل تنفسية وحساسية للأشخاص، وربما يؤدي إلى ظهور أمراض مزمنة مثل الربو وأمراض القلب والرئة. وتأثيره على الأطفال والمرضى وكبار السن يكون أكثر خطورة.

وفي نهاية الندوة، أكدت الجهات المشاركة على ضرورة توعية الأهالي في القرية بأهمية التخلص من عادة حرق البوص وتشجيعهم على استخدام وسائل بديلة صديقة للبيئة، مثل إعادة تدوير البوص للاستفادة منه في صناعة الأسمدة العضوية. كما تم التأكيد على أهمية اتخاذ إجراءات رقابية لمنع حرق البوص ومحاسبة المخالفين.

وبهذه الندوة تأكدت رغبة الجهات المعنية في الحفاظ على البيئة وصحة الأفراد، وتعزيز الوعي المجتمعي حول ضرورة الحد من عادة حرق البوص والعمل جماعيًا لتوفير بيئة نظيفة وصحية للجميع.

"محلية أبوتيج" تعقد ندوة حول أضرار حرق البوص بالزرابي