أسبوع محبط للمحترفين المصريين في أوروبا ومصطفى محمد الأمل الأخير

لم تكن الجولة الحالية من المسابقات الأوروبية للمحترفين المصريين في أوروبا، الأفضل لها بعد الفشل في تحقيق نتيجة إيجابية أو لم يكن الأداء الأفضل لهم في الجولة الماضية، على رأسها النجم الدولي المصري محمد صلاح جناح ليفربول بعد الخسارة أمام توتنهام بهدفين لهدف ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.



خسر محمد صلاح مع ليفربول أمام توتنهام بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت بينهما أمس السبت في الجولة السابعة من عمر الدوري الإنجليزي، وشارك حتى الدقيقة 74 وتلقى بطاقة صفراء لأول مرة منذ عام، وكانت البطاقة الأخيرة له من نفس حكم لقاء الأمس، سيمون كوبر.



وحرمت تقنية الفيديو محمد صلاح من صناعة هدف ليفربول الذي سجله لويس دياز، بعدما أقر حكم الفار بوجود حالة تسلل ليلغي الهدف الذي تسبب في جدل كبير، قامت بعد ذلك لجنة التحكيم بالدوري الإنجليزي بالإعتذار عن الخطأ "البشري" الغير مقصود.



توقف سلسلة رقم قياسي لـ صلاح:





ليخرج صلاح للمرة الأولى مع ليفربول، منذ شهر أبريل دون وضع بصمته في المساهمة التهديفية سواء بتسجيل الأهداف أو صناعتها، بعدما حقق رقما قياسيا في تاريخ مسابقة الدوري الإنجليزي بوضع بصمته تهديفيا لـ 12 مباراة متتالية، ليكون أول لاعب يكرر ذلك الإنجاز مرتين بعدما قام بنفس الرقم من قبل لـ 15 مباراة متتالية.



مرموش يسقط أمام فريقه السابق:



أما بالدوري الألماني، لعب عمر مرموش أساسيا منذ بداية اللقاء مع فريقه فرانكفورت أمام فولفسبورج كمهاجم صريح لكنه سقط أمام فريقه السابق بهدفين نظيفين، ولم يضع أي بصمة في المواجهة التي جمعت بينهما في الجولة السادسة من البوندسليجا، يوم أمس السبت.



تريزيجيه والبصمة الغائبة:



وفي الدوري التركي، شارك محمود حسن تريزيجيه مع صفوف طرابزون سبور في مباراة فريقه الأخيرة لكن استطاعوا الإنتصار بهدفين مقابل هدف أمام بينديك، بعد الخسارة في المباراة الماضية أمام هاتاي سبور، لكن الدولي المصري لم ينجح في وضع أي بصمة خلال اللقاء وقدم أداءا متوسطا، ولعب حتى الدقيقة 68 قبل أن يتم استبداله.



النني:



أما البريميرليج، استطاع آرسنال الذي يتواجد ضمن صفوفه الدولي المصري، محمد النني تحقيق الإنتصار على بورنموث برباعية نظيفة، لكن لم يشارك "النني" في اللقاء، وظل على مقاعد البدلاء حتى النهاية، بعدما قرر أرتيتا مدرب الجانرز عدم إشاركه ليشاهد فوزه فريقه من الدكة.



مصطفى محمد يتحفز لمواصلة التألق:



وفي الدوري الفرنسي، يستعد نانت بقيادة مصطفى محمد لمواجهة رين مساء اليوم خارج الديار في الجولة السادسة من عمر المسابقة، ويتحفز النجم الدولي المصري، لتسجيل هدف على الأقل من أجل مواصلة ملاحقة كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان متصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الفرنسي، بعدما فشل الأخير في التسجيل بآخر مباراتين له.

توقف رصيد مبابي عند 7 أهداف في صدارة جدول هدافي الدوري الفرنسي، ويأتي خلفه مصطفى محمد برصيد 5 أهداف، ويأمل نجم نانت في تسجيل هدف أو إثنين لمواصلة لحاق النجم الفرنسي الشاب.