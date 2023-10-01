جمهورية الكونغو الديمقراطية.. المعارض فايولو يؤكد ترشحه للرئاسة

أكد الخصم مارتن فايولو، الذي حافظ على التشويق في الأسابيع الأخيرة، في كينشاسا ترشحه للانتخابات الرئاسية في 20 ديسمبر في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وسيواجه الرئيس الحالي، فيليكس تشيسيكيدي، في السلطة منذ يناير 2019، مرشحا لإعادة انتخابه.

قال فايولو، خلال مؤتمر صحفي، إنه قرر ائتلاف لاموكا في لينغالا الترشح للرئاسة، "سنواصل الكفاح من أجل الشفافية في الانتخابات، لم نحصل عليه من خلال تدقيق السجل الانتخابي، سيكون لدينا في مراقبة» التصويت.

وأضاف الخصم، الذي يقول لمدة خمس سنوات أن النصر سرق خلال الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2018.

بحلول يوليو 2022، جعل حزبه Ecidé (المشاركة من أجل المواطنة والتنمية)، الذي ينتمي إلى ائتلاف لاموكا، مارتن فايولو مرشحه الرسمي للانتخابات الرئاسية المقبلة، إلى جانب الانتخابات التشريعية والإقليمية والبلدية.

ولكن بعد مرور عام، بينما رفض الحديث عن «مقاطعة»، أكد أنه إذا لم يحصل على مراجعة جديدة للسجل الانتخابي، فإن حزبه لن يقدم ملفات ترشيح للانتخابات.

ووفقا له ، من بين 43.9 مليون ناخب مسجل ، سيكون هناك ، 10 ملايين وهمي، هذه المرة ، لن يمر نحن نرفض غسل الاحتيال، يجب أن نحشد لمنع المحاكاة الساخرة الانتخابية استعدادا من الحدوث».

في الواقع، لم يصطف حزبه مع أي مرشحين في الانتخابات التشريعية والإقليمية، مما قد يشير إلى أن فايولو، 66 عاما، المدير التنفيذي السابق لشركة النفط الكبرى إكسون موبيل، لن يكون في صفوف الرئاسة أيضا.

ولم يخضع السجل الانتخابي لمراجعة جديدة، ولكن السيد فايولو اعتبر مع ذلك أن "الضغط" قد أحرز تقدما. وأشار إلى أن رئيس لجنة الانتخابات، على سبيل المثال، قال مؤخرا إن نتائج الانتخابات ستنشر "مركز اقتراع تلو الآخر".

في الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2018 ، كان من بين منافسيه المرشح الحاكم آنذاك ، إيمانويل رامازاني شاداري ، وحزب المعارضة التاريخي الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم الاجتماعي (UDPS) ، فيليكس تشيسيكيدي.

تم إعلان الأخير الفائز بنسبة 38.5٪ من الأصوات ، وجاء مارتن فايولو في المرتبة الثانية (2.34٪) وإيمانويل رامازاني في المرتبة الثالثة (8٪).

ادعى فايولو أنه فاز بنسبة 61٪ من الأصوات وصرخ في الانقلاب الانتخابي، فيليكس تشيسيكيدي ينفي ويدعي أنه فاز في الانتخابات.



