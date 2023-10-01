تسعة قتلى أثر انهيار عمود في منجم ذهب في زيمبابوي

قتل ما لا يقل عن تسعة من عمال المناجم، بعد انهيار عمود في منجم ذهب غير رسمي ، حسبما قال اتحاد عمال المناجم في زيمبابوي (ZMF) ومهندس في الموقع.

وقالت هنريتا روشوايا رئيسة المؤسسة، إنه تم انتشال أربع جثث حتى الآن بينما لا تزال خمس جثث أخرى عالقة تحت الأنقاض.

ومع ذلك ، فإن عمليات الاسترجاع معقدة بسبب حقيقة أن العمود غير مستقر.

وأضاف قال مهندس المناجم حسين فيري، أن من الصعب انتشال الجثث لأن اللغم لا يزال ينهار، في كل مرة نحاول نصبح تهديدا لحياتنا أيضا”.

ووقع الحادث في منجم باي هورس في تشيغوتو على بعد نحو 120 كيلومترا غرب العاصمة هراري.

يوهانس نيوتيت هو أحد عمال المناجم المحظوظين الذين تمكنوا من الفرار.

"انهار اللغم عندما دخلت مع زميل، التقينا بزملاء آخرين، يبلغ عددهم حوالي 18 أو 20 شخصا، هرعنا وهربنا جميعا معا".



وأكدت وزيرة التعدين سودا زيمو، التي جاءت للإشراف على جهود الإنقاذ أن 21 من عمال المناجم نجوا من الانهيار.

وأضاف أنه يعتقد أن ثلاثة آخرين من عمال المناجم مفقودون، لكن مكان وجودهم غير معروف.

وشاهد عدة مئات من السكان المحليين في قلق، في انتظار أخبار عن أسرهم أو زملائهم بينما حاول عمال الإنقاذ انتشال الجثث من المنجم.

مع تعثر الاقتصاد ، ينتشر التعدين غير القانوني على نطاق واسع في زيمبابوي ، وغالبا في ظروف خطيرة للغاية.

وقال زيمو: "ما أود قوله على أنه سبب العديد من الحوادث والحوادث هو نتيجة التعدين غير المسؤول حيث لا يتم اتخاذ الاحتياطات المناسبة التي من المفترض مراعاتها".

الحوادث شائعة في البلد الغني بالمعادن. في عام 2019 ، توفي 24 من عمال المناجم عندما غمرت المياه حفرة مهجورة بعد هطول أمطار غزيرة في وسط زيمبابوي.



