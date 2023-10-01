التحقيق في واقعة ضبط شركة إنتاج فني بدون ترخيص بالعجوزة

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط شخص قام بإنشاء، وإدارة شركة إنتاج فني بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة بدون ترخيص.

تمكنت الأجهزة الأمنية مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة من إلقاء القبض على شخص قام بإنشاء، وإدارة شركة إنتاج فني بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة بدون ترخيص.

وبإجراء التحريات تبين أنه يقوم باستخدام أجهزة حاسب آلي تعمل كوحدات مونتاج محمل عليها برامج وتطبيقات مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تحت إشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة واللواء علاء فتحي النائب الأول لمدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وبقيادة العميد محمد سعيد رئيس مباحث المصنفات الفنية بالجيزة؛ تم ضبط (المدير المسئول عن الشركة– مقيم بمحافظة الجيزة).

وتم ضبط وحدة مونتاج كاملة التجهيز تحتوي على (هارد ديسك مٌحمل عليه "مجموعة من الأعمال الفنية والإعلانات التى تم إعدادها بالشركة، وبرامج وتطبيقات حاسب آلى وبرامج مونتاج مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لشركات عالمية بدون تصريح، وبمواجهته اعترف بإرتكابه المخالفات بقصد تحقيق الربح المادى.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

