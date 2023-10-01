السيسي يعلق على انتقاد الإعلاميين إنفاق قطر 300 مليار دولار استعدادا لكأس العالم (شاهد)

عقب الرئيس عبدالفتاح السيسي، على انتقاد الإعلاميين المصريين لإنفاق قطر حوالي 300 مليار دولار، استعدادا لكأس العالم 2022.

وقال "السيسي" خلال كلمته في ثاني أيام مؤتمر "حكاية وطن"، اليوم الأحد، ، أنه منذ عام ونصف كان ينظم كأس العالم بدولة قطر والإعلاميين في مصر هاجموا إنفاق 300 مليار دولار على إعداد الدولة وليس على الاستعداد للبطولة؛ لكونهم اعتبروا دي فرصة 10 سنين لتحويل قطر من حالة إلى حالة، فالناس عندنا بيهاجموا قولت لهم إنتوا بتقولوا كده ليه ده الرقم اللي يتصرف على دولة علشان تجهز نفسها علشان تبقى دولة تتقدم وتستفيد من إمكانياتها في بناء قدرات بدل ما تهاجموا افهموا.

وشدد، على أن الفهم والوعي والصدق هو الأهم، منوهًا بأننا صرفنا 10 تريليون جنيه فقط لإعداد مصر ودا علشان بكرم ربنا تم بشركات مصر، ولو كان تم تنفيذه بشركات أجنبية كانت التكلفة وصلت لـ 30 تريليون جنيه.

وأشار السيسي إلى أنه ما تم انفاقه خلال السنوات الماضية على المشروعات القومية التي تم تنفيذها 10 تريليون جنيه.

انطلقت فعاليات مؤتمر حكاية وطن" بين الرؤية والإنجاز"، اليوم الأحد لليوم الثاني على التوالي بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس السيسي وعدد من الوزراء المعنيين.

جلسات اليوم الثاني لمؤتمر حكاية وطن:

تضمن جلسات مؤتمر حكاية وطن اليوم جلستان وهي "المشروعات القومية والبنية التحتية"، والأمن المائي والغذائي".

تفعيل المشاركة المجتمعية:

يأتي مؤتمر حكاية وطن في إطار حرص القيادة السياسية على تفعيل المشاركة المجتمعية وتعزيز الحوار مع المواطنين خاصة الشباب ودورهم في مساندة جهود الحكومة لتنفيذ المشروعات القومية وخطط التنمية الاقتصادية.

مجالات السياسة الخارجية:

كما يستكمل مؤتمر حكاية وطن جلساته حتى غدٍ الإثنين والذي يعد الأخير بجلسات تركز على مجالات السياسة الخارجية والأمن القومي، ويحضرها سامح شكري، وزير الخارجية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، يتم خلال هذه الجلسات مناقشة قضايا الأمن القومي والعلاقات الدولية.

رئيس الوزراء يستعرض إنجازات الدولة المصرية:

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنجازات الدولة المصرية خلال التسع سنوات الماضية، وحضر الرئيس السيسي جلسات اليوم الأول ومنها جلسة محور الاقتصاد وأعقبها جلسة الطاقة.