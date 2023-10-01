وزير الشباب: المصري قادر على عبور المحن وتحدي الصعاب

بعد انتهاء زيارته الميدانية التى قام بها على مدار يومين لمحافظة شمال سيناء، توجه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إلى محافظة بورسعيد، اليوم الأحد، حيث شارك في اللقاء الحواري الذى أقيم بجامعة بورسعيد فى إطار احتفالاتها باليوبيل الذهبي لانتصارات حرب أكتوبر، وذلك بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة والوزارة.

جاء اللقاء بتنظيم كل من اتحاد الاتحادات النوعية الرياضية، وبمشاركة الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد، والإعلامي أشرف محمود سكرتير عام الاتحاد، ومجموعة من شباب محافظات شمال سيناء وجنوب سيناء والإسماعيلية وبورسعيد.

فى كلمته، أوضح وزير الشباب والرياضة، أن الشارع المصرى شهد الكثير من أحداث الإرهاب والرعب والفوضى في القاهرة وكل المحافظات خلال أحداث يناير 2011، واستطاعت الدولة المصرية بقيادة سياسة حكيمة أن تقضى على هذه الأمور والعودة إلى الاستقرار والأمن بالبلاد.

وفى هذا السياق ، لفت إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ورؤيته لمحاربة الإرهاب الأسود والقضاء عليه بشكل تام والعودة إلى مجريات الحياة الطبيعية التى يسودها الاستقرار والأمان جنباً إلى جنب مع التنمية الشاملة التى تشهدها البلاد فى مختلف القطاعات رغم التحديات العديدة وتداعيات الأزمات العالمية الراهنة.

وأشار الدكتور أشرف صبحى -موجها كلامه لطلاب الجامعة- إلى أن مهمة المسؤلين، كشف الحقائق، وحجم المؤامرات البائسة التي تحاك ضد الشعب المصري لتعيده إلى ما قبل 2014، لافتاً إلى المبادرة التى تتبناها الوزارة تحت شعار "تصدوا معنا" فى ضوء توجيهات السيد الرئيس لإيضاح حقيقة الأمور وتوعية الشباب بها، بعيدًا عن الشائعات والأكاذيب.

ووجه وزير الشباب والرياضة التهنئة للشعب المصري والقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الخمسين على انتصارات أكتوبر، والتى تُبرهن على مدى إصرار المصري وقدرته على عبور المِحن وتحدي الصعاب وإعادة العزة والكرامة وتحقيق الانتصار ببسالة رجال مصر من أبناء القوات المسلحة الذين ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن.

وعلى صعيد آخر، كشف الوزير عن التعاون المثمر مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمي فى تنفيذ مشروعات وبرامج مشتركة تهدف إلى تنمية مهارات الطلاب والكشف عن المواهب فى مختلف المجالات، داعيًا الطلاب للمشاركة فى أنشطة الوزارة المختلفة التى يتم تنفيذها على مستوى جامعات مصر.

حضر اللقاء من جانب وزارة الشباب والرياضة كل من الدكتور عمرو الحداد مساعد الوزير، الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية، الأستاذ أشرف البجرمي، رئيس الإدارة المركزية للمدن الشبابية والرياضية، محمود عبدالعزيز، مدير عام الاتحادات النوعية.