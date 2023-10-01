رئيس نيجيريا لـ"العمال ذوي الدخل المنخفض": زيادة مؤقتة في الحد الأدنى للأجور

احتفلت نيجيريا بعيد استقلالها الـ 63 عامًا، اليوم الأحد، في العاصمة. وتزامنًا مع الاحتفال، أعلن بولا تينوبو رئيس نيجيريا، عن زيادة مؤقتة في الحد الأدنى للأجور للعمال ذوي الأجور المنخفضة.

وجاء هذا القرار قبل يومين فقط، من الموعد المقرر لبدء النقابات العمالية الكبرى إضرابا إلى أجل غير مسمى في 3 أكتوبر احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة.

وقال بولا تينوبو رئيس نيجيريا، إنه بناء على محادثاتنا مع العمال وقطاع الأعمال وأصحاب المصلحة الآخرين ، فإننا نقدم جائزة مؤقتة للأجور ، وزيادة ، لتعزيز الحد الأدنى الفيدرالي للأجور دون التسبب في تضخم لا داعي له".

"في حفل تنصيبي ، قدمت وعودا مهمة حول كيفية حكم هذه الأمة. ومن بين تلك الوعود تعهدات بإعادة تشكيل وتحديث اقتصادنا وتأمين حياة الناس وحريتهم وممتلكاتهم".

وخلال الأشهر الستة المقبلة، سيحصل العامل العادي من الدرجة المنخفضة على 25,000 نايرا إضافية (32 دولارا) لتصل رواتبهم إلى 71 دولارا.

وتهدف هذه الخطوة إلى المساعدة في تعويض تأثير الإصلاحات الاقتصادية، وهي تغييرات تقول حكومته إنها ضرورية لإنعاش الاقتصاد النيجيري المتعثر.

وبعد انتخاب تينوبو في مايو، أنهى دعم الوقود الذي طال أمده وحرر عملة النايرا في محاولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وقالت حكومته إن الإصلاحات، التي أشاد بها المستثمرون، ضرورية لإنعاش الاقتصاد النيجيري المتعثر.

ولكن مع وصول التضخم الآن إلى 25 في المائة وارتفاع أسعار الوقود، يكافح الناس لتغطية نفقاتهم.

بالإضافة إلى استخدامه في المركبات ، يستخدم البنزين على نطاق واسع في نيجيريا من قبل ملايين الشركات الصغيرة والأسر لتشغيل المولدات لأن البلاد لا تنتج ما يكفي من الكهرباء لتلبية احتياجات المواطنين.

والزيادة في الحد الأدنى للأجور التي أعلن عنها، أقل مما كان مأمولا، الراتب الشهري أقل بكثير من 260 دولارا التي طالبت بها النقابات.

كان رد الفعل في الشارع على الأخبار مختلطا.

وأضاف فنان المكياج، أولابيمبي إبراهيم، أن "بالنظر إلى الوضع الاقتصادي الحالي في الوقت الحالي ، قد يقطع 25 شوطا طويلا بالنظر إلى مدى حكمتنا في استخدامه، على الأقل، يجب أن نذهب لتلبية احتياجاتنا وليس رغباتنا".

لكن الموظف الحكومي جوزيف يوريم، اختلف مع الرأي قائلا إن الشخص العادي يمكن أن يعيش على هذا النوع من المال.

"كم هو حتى كيس من الأرز؟ كيس من الأرز ما يقرب من 35-38 نايرا. لا يمكن لأسرة مكونة من ثلاثة أو أربعة أفراد العيش في غضون شهر، ولا يمكنه العيش بمبلغ 000,55 نايرا (000 دولارا)".

وخلال خطاب تينوبو لم يشر إلى إضراب النقابات الذي يلوح في الأفق إلى أجل غير مسمى والذي من المقرر أن يبدأ.

