السيسى: السكة الحديد ومترو الأنفاق أرصدة وأصول مصر (شاهد)

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن السكة الحديد ومترو الأنفاق أرصدة وأصول مصر، معقبًا: " يا مصريين السكة الحديد ومترو الأنفاق دي أرصدة مصر وأصول .. لما تيجي تتكلم عن أصول بـ 300 مليار جنيه لكن لو أنت اختزلت العلاقة بتاع الأصل بأنك تخفض سعر التذكرة يبقا أنت بتضيع الأصل.. بقولكم علشان الناس تفهم".

وأكمل “السيسي” خلال كلمته في ثاني أيام جلسات مؤتمر “حكاية وطن”، اليوم الأحد، أنه :"لو جيت أنا كمستثمر أجنبي ياخد المترو يشغله ويكسب منه مش هياخده منك.. طيب أنت مكلفه 100 مليار، طيب الناس لازم تعرف كلها جاي قرض يعني سلف.. والحكاية لما كنا بنتكلم في الموضوع ده هو بياخد الجانب الجميل اللى هو نخلي التذكرة ما تغلاش، وأنا ببص على التجربة لما كانت الفكرة كده في الخمسين سنة اللى فاتوا كان مترو حلوان، طلبت مني يا كامل 25 مليار جنيه علشان نرفع كفاءته، قلتلك يا كامل يعني أنت جاي دلوقتي والمترو ما بيجبش تكاليف تشغيله مش تكاليف الأصل، أو إحلاله، أو إصلاحه.. أنت جاي عاوز تغير العربيات ده 25 مليار ساعتها .. لو النهارده يبقا بنتكلم عن 50 أو 60 مليارًا".

ويشهد مؤتمر حكاية وطن اليوم جلسات تركز على قطاعات الطاقة والبنية التحتية، ويشارك فيها دكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ويتم خلال هذه الجلسات مناقشة مشروعات قومية كبيرة وجهود تطوير البنية التحتية.

انطلقت فعاليات مؤتمر حكاية وطن" بين الرؤية والإنجاز"، اليوم الأحد لليوم الثاني على التوالي بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس السيسي وعدد من الوزراء المعنيين.

جلسات اليوم الثاني لمؤتمر حكاية وطن:

وتضمن جلسات مؤتمر حكاية وطن اليوم جلستين وهي "المشروعات القومية والبنية التحتية"، والأمن المائي والغذائي".

تفعيل المشاركة المجتمعية:

ويأتي مؤتمر حكاية وطن في إطار حرص القيادة السياسية على تفعيل المشاركة المجتمعية وتعزيز الحوار مع المواطنين خاصة الشباب ودورهم في مساندة جهود الحكومة لتنفيذ المشروعات القومية وخطط التنمية الاقتصادية.

مجالات السياسة الخارجية:

كما يستكمل مؤتمر حكاية وطن جلساته حتى غدًا الإثنين والذي يعد الأخير بجلسات تركز على مجالات السياسة الخارجية والأمن القومي، ويحضرها سامح شكري، وزير الخارجية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، يتم خلال هذه الجلسات مناقشة قضايا الأمن القومي والعلاقات الدولية.

رئيس الوزراء يستعرض إنجازات الدولة المصرية:

وقد استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنجازات الدولة المصرية خلال التسع سنوات الماضية، وحضر الرئيس السيسي جلسات اليوم الأول ومنها جلسة محور الاقتصاد وأعقبها جلسة الطاقة.