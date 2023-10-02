مصرع طفل وإصابة آخر في تصادم سيارة بالشرقية

لقى طفل مصرعه، وأصيب آخر بإصابات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر تعرضهم اليوم الأحد، لحادث اصطدام سيارة بهما بطريق بلبيس العاشر من رمضان، وتم نقل الطفل المصاب إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، والتحفظ على جثمان الآخر تحت تصرف جهات التحقيق.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، بلاغا بوقوع حادث تصادم بطريق بلبيس العاشر من رمضان، بنطاق مركز بلبيس.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، وبالفحص تبين اصطدام سيارة بطفلين 7 و 9 سنوات أثناء عبورهما الطريق، ما أسفر عن وفاة أحدهما وإصابة الآخر بإصابات متفرقة بالجسم، وتم الدفع بسيارتي إسعاف لموقع الحادث، وتم نقل الطفل المصاب إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بالدفن عقب الإنتهاء من الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بالتحري عن الواقعة وملابساتها.