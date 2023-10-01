السيسي: البلد تتغير من الواقع اللى موجودة فيه لواقع تانى خالص (شاهد)

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن فترة عمل الدكتور مصطفى مدبولي وزير إسكان أو رئيس وزراء، كانت فترة ليست بهينة، لافتا إلى أن أن كل وزير كان يهتم بعمله، لكن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي هو أكثر شخصية تحملت ضغوطا هائلة.

وتابع "السيسي" خلال كلمته في ثاني أيام مؤتمر "حكاية وطن"، اليوم الأحد،: "عاوز أقول إن كل كلمة قالها الدكتور عاصم والفريق كامل في كل نقطة اتعرضت أو ما اتعرضتش كان محل جهد وإرادة أن البلد دي تتغير من الواقع اللى موجودة فيه لواقع تاني خالص، واتصور أن كل وزير كان معني بشغله لكن دولة رئيس الوزراء كان موجود معانا، وأكثر شخصية تحملت ضغوط هائلة لأن الوزير المختص بيجي يعرض حاجته وخلاص، يكمل شغله، ويحضر اجتماع مجلس الوزراء، لكن الدكتور مصطفى كل يوم معانا ومش بجامل حد أبدا.. واوعوا تفتكروا الفترة لما كان فيها وزير الإسكان ورئيس الوزراء كانت فترة هينة.

ويشهد مؤتمر حكاية وطن اليوم جلسات تركز على قطاعات الطاقة والبنية التحتية، ويشارك فيها دكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ويتم خلال هذه الجلسات مناقشة مشروعات قومية كبيرة وجهود تطوير البنية التحتية.

انطلقت فعاليات مؤتمر حكاية وطن" بين الرؤية والإنجاز"، اليوم الأحد لليوم الثاني على التوالي بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس السيسي وعدد من الوزراء المعنيين.

جلسات اليوم الثاني لمؤتمر حكاية وطن

وتضمن جلسات مؤتمر حكاية وطن اليوم جلستان وهي "المشروعات القومية والبنية التحتية"، والأمن المائي والغذائي".

تفعيل المشاركة المجتمعية

ويأتي مؤتمر حكاية وطن في إطار حرص القيادة السياسية على تفعيل المشاركة المجتمعية وتعزيز الحوار مع المواطنين خاصة الشباب ودورهم في مساندة جهود الحكومة لتنفيذ المشروعات القومية وخطط التنمية الاقتصادية.

مجالات السياسة الخارجية

كما يستكمل مؤتمر حكاية وطن جلساته حتى غدًا الاثنين والذي يعد الاخير بجلسات تركز على مجالات السياسة الخارجية والأمن القومي، ويحضرها سامح شكري وزير الخارجية والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يتم خلال هذه الجلسات مناقشة قضايا الأمن القومي والعلاقات الدولية.

رئيس الوزراء يستعرض إنجازات الدولة المصرية

وقد استعرض الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، إنجازات الدولة المصرية خلال التسع سنوات الماضية، وحضر الرئيس السيسي جلسات اليوم الأول ومنها جلسة محور الاقتصاد وأعقبها جلسة الطاقة.