التحقيق في واقعة انتشال جثة شاب من نهر النيل في قنا بعد غرقه منذ 3 أيام

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة العثور على جثة شاب بعد غرقه بمياه نهر النيل في سوهاج.

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، بالتنسيق مع الأهالي، اليوم الأحد، على جثة شاب داخل نهر النيل، بعد غرقه منذ 3 أيام ، بقرية الشاورية التابعة لمركز نجع حمادي شمالي قنا.

وكان اللواء مصطفى مبروك درة، مدير أمن قنا، تلقي إخطارا من غرفة العمليات، بمصرع مصطفى بركات، 18 عاما، أثناء السباحة داخل نهر النيل في قرية الشاورية بمركز نجع حمادي.

وبعد 3 أيام من البحث، تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثة، وتم نقلها إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

ولقى شاب مصرعه، اليوم الأحد، صعقًا بالكهرباء، بمدينة نجع حمادي شمالي محافظة قنا.

وتلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بمصرع شاب صعقًا بالكهرباء، بشارع السلاكين بمدينة نجع حمادي.

وأسفر ذلك عن مصرع علاء حسن مصطفى ، 37 عاما،، وتم نقل الجثة إلى مستشفى نجع حمادي العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.