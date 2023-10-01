جامعة سوهاج تبدأ عامها الدراسى الجديد

نظمت جامعة سوهاج، بانوراما استقبال الطلاب الجدد والقدامى للعام الدراسي ٢٠٢٣-٢٠٢٤، والتي بدأت بمراسم رفع وأداء تحية العلم وعزف السلام الوطني، بالحرم الجامعي الجديد، بحضور كل من الدكتور عبدالناصر يس، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور خالد عمران، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، المحاسب أشرف القاضي، أمين عام الجامعة، ولفيف من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

وقال الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، إن إدارة الجامعة حرصت على تنظيم أجواء احتفالية لاستقبال الطلاب الجدد بمشاركة زملائهم القدامى لخلق جو من السعادة والبهجة، موضحًا أنه تم وضع خطة للعمل بجدية من أول يوم دراسى، والتأكيد على توفير مختلف وسائل السلامة والأمان بجميع المنشآت الجامعية، إلى جانب توفير بيئة أكاديمية على أعلى مستويات من الجودة، بهدف تخريج جيل مبدع بعقول واعية ومستنيرة قادرة على حمل لواء التنمية والنهضة لوطننا الغالي مصر، وذلك في ظل ماتبذله الدولة المصرية من جهود متكاملة لتطوير المنظومة التعليمية بكافة جوانبها.

ووجه الدكتور عبدالناصر يس، خلال مشاركته بمراسم تحية العلم التهنئة للطلاب ببداية العام الدراسي الجديد، داعيًا جميع الطلاب إلى ضرورة المشاركة في الأنشطة الطلابية، وأن يؤدوا ما عليهم من واجبات لنهضة الدولة المصرية وتقدمها، متمنيًا اكتمال العام الدراسي دون وجود أي معوقات في ظل وجود شباب حريص وواعٍ بمصلحة بلاده.

وأشاد الدكتور خالد عمران، بتواجد القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس في مواقعهم منذ اليوم الأول لبدء الدراسة بمشاركة الطلاب، داعيًا الطلاب بضرورة الالتزام والاجتهاد خلال المرحلة الجامعية من أجل تحقيق طموحاتهم وأهدافهم والمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة.

وأضاف صبري إبراهيم، مدير عام إدارة رعاية الشباب المركزية، أن بانوراما الأنشطة الطلابية بدأت اليوم بمراسم تحية لعلم ثم عرض عدة فقرات غنائية أداها كورال الجامعة، مضيفًا أن نواب رئيس الجامعة قد تفقدوا بانوراما الأنشطة الطلابية والتي نظمتها إدارة رعاية الشباب المركزية لتعريف الطلاب الجدد بالأنشطة الطلابية المتنوعة التي تنفذها الإدارة وكيفية الاشتراك بها.