الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بايرن ميونخ لا يعرف طعم الفوز على لايبزيج في عام 2023

بايرن ميونخ ولايبزيج
بايرن ميونخ ولايبزيج

فشل بايرن ميونخ من جديد في الانتصار على لايبزيج، ليظل الفريق عقدة للبافاري في عام 2023 بعدما ألتقى أمامه في 4 مناسبات فشل في تحقيق الفوز في أي منهم، بعدما تعادل بصعوبة معه في مباراة أمس ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري الألماني.

كانت المواجهة الأولى في مطلع العام الجاري 2023، بعدما حل بايرن ميونخ ضيفا على لايبزيج في شهر يناير في الجولة السادسة عشر من عمر الدوري الألماني، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكلاهما.

المباراة الثانية كانت بين الفريقين في شهر مايو الماضي، بالجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدوري الألماني، على ملعب أليانز أرينا، أنتهت بخسارة أصحاب الأرض بثلاثية مقابل هدف.

لم تتوقف الثلاثيات في مواجهات الفريقين في عام 2023 عند تلك المباراة، بل كرر لايبزيج انتصاره مجددا بثلاثية نظيفة أمام بايرن في مباراة كأس السوبر الألماني، ليتوج بطلا للسوبر.

المباراة الرابعة كانت التي جمعت بين الفريقين أمس السبت في الجولة السادسة من الدوري الألماني، وفشل الفريق البافاري في تحقيق الانتصار بعد التعادل بصعوبة معه بهدفين لكلاهما، بعدما كان متأخرا بهدفين نظيفين في الشوط الأول.

 

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