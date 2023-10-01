دورة الألعاب الآسيوية

زار معالي حسين بن إبراهيم الحمادي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية الصين الشعبية يرافقه سعادة مهند سليمان النقبي، القنصل العام لدولة الإمارات في شنغهاي، وسعادة فارس محمد المطوع الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية مقر قرية الرياضيين بهانغتشو، إذ تفقد معاليه منشآت القرية ومرافقها والخدمات المقدمة للوفود الرياضية، لاسيما المتعلقة منها بالإقامة والتنقل وحضور الاجتماعات اليومية للطواقم الفنية والطبية والإدارية.

سفير الإمارات في الصين يتفقد منشآت قرية الرياضيين بهانغتشو

وأكد معالي حسين بن إبراهيم الحمادي أهمية مشاركة الدولة في دورة الألعاب الآسيوية الـ19 بهانغتشو من أجل الإستمرار في تعزيز سمعة الدولة وترسيخ مكانتها على خارطة الرياضة العالمية إضافة إلى ترجمة دعم القيادة الرشيدة إلى نتائج ملموسة ومشرفة في ميادين التنافس الرياضي.

وأشار معالي حسين بن إبراهيم الحمادي إلى أن الدورات واللقاءات الرياضية فرصة كبيرة للتعرف على ثقافات الدول المستضيفة وتعزيز العلاقات الثنائية بين الدول، مثمناً مشاركة الوفد الإماراتي في الحدث وافتتاحه الدورة بترك انطباعاً مميزاً عند حمل علم الإمارات وعلم الصين في الفقرة المخصصة لمرور أعلام الدول في حفل الافتتاح، بما يعكس متانة وقوة العلاقات بين البلدين.

وذكر الحمادي أن إنجازات الوفد الإماراتي في الدورة الآسيوية تدعو للفخر والتفاؤل بمضاعفة الميداليات بعد تحقيق 6 ميداليات ملونة جاءت نتاج عمل دؤوب وجهد كبير من الرياضيين، مشيراً إلى أن الفرصة مازالت قائمة لتعزيز موقع الإمارات في جدول ترتيب الميداليات العام بالدورة.

وأعرب الحمادي عن ثقته في أداء ومستوى الرياضيين الإماراتيين بإظهار مستوى عالٍ من المنافسة والتميز في هذه الدورة الرياضية الهامة، وأن يسهموا في تعزيز الصداقة والتفاهم بين الإمارات والصين، مشيراً إلى أن سفارة الدولة والقنصلية العامة في شنغهاي تقدم أوجه الدعم بشكل كامل للوفد الإماراتي الرسمي والرياضي المشارك في دورة الألعاب الآسيوية في مدينة هانغتشو التي تعد من بين أفضل المدن التي تضم منشآت رياضية ومواقع للمسابقات على مستوى العالم وأضاف " بوجه عام، تُظهر هذه المنشآت التزام مدينة هانغتشو بالابتكار في مجال التصميم الرياضي والاستدامة البيئية، وتجسد التحالف المثالي بين التكنولوجيا الحديثة والتراث الثقافي.

والتقى سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية الصين الشعبية على هامش حضوره بعض المنافسات الرياضية في دورة الألعاب الآسيوية بهانغتشو بمجموعة من الرياضيين، مؤكدا على أهمية الظهور والمشاركة الفعّالة وتحقيق أفضل النتائج حتى نهاية منافسات هذه الدورة المهمة التي تجمع العديد من الرياضيين من مختلف الدول الآسيوية مشيرا إلى إمكانية مضاعفة عدد الميداليات التي تحققت حتى الآن، معربا عن ثقته في أداء أبناء الإمارات ومستوياتهم وظهورهم بالصورة المنشودة التي دائما ما تترك بصمة إيجابية ومميزة في كل محفل.