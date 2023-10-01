إصابة سيدة في حادث تصادم سيارة نقل مع أخرى ملاكي بالمقطم

أصيبت سيدة فى حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ملاكى اليوم الأحد فى المقطم، وانتقل رجال الشرطة والإسعاف إلى مكان البلاغ.



وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ملاكى فى منطقة المقطم وبالانتقال والفحص تبين أثناء سير سيارة نقل اصطدمت باخرى ملاكى مما أسفر عن اصابة سيدة ونقلت المصابة الى المستشفى لتلقى العلاج وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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وعلى جانب آخر، أصيب 9 تلاميذ ومشرف وسائق، صباح اليوم الأحد، في سقوط أتوبيس مدرسة خاصة داخل مصرف في المنوفية.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف ورجال المرور إلى مكان الحادث.



وسقط صباح اليوم أتوبيس تابع لإحدى المدارس الخاصة بأشمون في المنوفية داخل مصرف على طريق "شنشور - سمادون" بمنطقة كوبري رمزي.

وتم نقل الأطفال الـ9 بالإضافة إلى المشرفة والسائق إلى مستشفى أشمون العام لتلقي العلاج اللازم لهم

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

