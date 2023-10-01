أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد لمباراة نابولي بدوري أبطال أوروبا

كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، عن قائمة الملكي لمباراة نابولي في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.





يستعد ريال مدريد لمواجهة نابولي المقرر لها يوم الثلاثاء المقبلة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت "القاهرة" في ملعب "دييجو أرماندو مارادونا" بقيادة الحكم الفرنسي، كليموه توربين.



شهدت القائمة غياب، ديفيد ألابا بعد إصابة عضلية، و الوافد الجديد التركي أردا جولر.





قائمة ريال مدريد لمباراة نابولي في دوري أبطال أوروبا:



في حراسة المرمى: أندريه لونين، كيبا أريزابالاجا، لوكاس كانيزاريس.



في الدفاع: داني كارفاخال، ناتشو، لوكاس فاسكيز، فران جارسيا، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي، الفارو كارييو.



في الوسط: جود بيلينجهام، توني كروس، لوكا مودريتش، إدواردو كامافينجا، فيدي فالفيردي، أوريلين تشواميني، داني سيبايوس.



الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو، خوسيلو، براهيم دياز.

