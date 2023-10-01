تفاصيل جديدة عن إنهاء حياة مزارع أبنوب بأسيوط

قرر المحامي العام الاول لنيابات أسيوط حبس فلاح (42 سنة) ومقيم مركز أبنوب بمحافظة أسيوط أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة إنهاء حياة جار له، 45 سنة "مزارع" بإطلاق نار على خلفية خلافات جيرة على أراضي زراعية.

وكلف المحامي العام الاول فريقا من نيابة أسيوط العامة للتحقيق في الواقعة والاستماع إلى أقوال أسرة الضحية.

وكشفت والدة المجني عليه وشقيقه في تحقيقات النيابة العامة، عن وقوع مشادة كلامية بين نجلها والمتهم، مما أدى إلى قيام المتهم بإطلاق النار على المجني عليه، مما أدى إلى وفاته.

حيث شهدت مدينة أبنوب بمحافظة أسيوط صباح اليوم حادثة مأساوية قتل فيها فلاح رميا بالرصاص من جاره بسبب خلافات في الجيرة بينهما متجاهلا كل التوصيات الشرعية والاجتماعية

سر إنهاء حياة فلاح على يد جاره بأسيوط

حدث مشاجرة بين الجاني والمجني عليه نتيجة خلافات في احد أحياء مدينة أبنوب بمحافظة أسيوط مثل أي خلاف يحدث بين الجيران، قبل أن يدخل الشيطان ويزيد العداء ويسيطر على أفكار الجاني الذي أخرج سلاحه الناري. التي كانت بحوزته “طبنجة”، وبادر بإطلاق النار على جاره، الذي سقط على الأرض ومات على الفور

بداية الحادثة

تعود بداية الواقعة إلى تلقي مركز شرطة أبنوب بمديرية أمن أسيوط بلاغًا من إحدى المستشفيات باستقبال جثة "فلاح من سكان مركز ابنوب" بعد تعرضه للضرب بطلق ناري وبالتحقيق مع والده وشقيقه اتهموا “أحد الأشخاص، من سكان مركز ابنوب” بالاعتداء على المجني عليه بواسطة “طبنجة” كانت بحوزته وإحداث جرح أدى إلى مقتله على إثرها وذلك إثر مشاجرة كلامية أدت إلى خلاف بينهما على خلافات بين الجيران على أرض زراعية.

وتمكن ضباط مركز شرطة ابنوب من إلقاء القبض على المتهم وبحوزته السلاح المستخدم “طبنجة وعدة رصاصات من نفس العيار” والذي اعترف بمواجهته بارتكاب الفعل لنفس السبب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه