بروتوكول تعاون بين الخط الثالث للمترو ورابيت موبيليتي لتوفير السكوتر الكهربائي للركاب

في خطوة جديدة لضمان سهولة رحلة ركاب المترو من بدايتها وحتى الوصول لوجهتم النهائية، وقعت شركة آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو، الشركة المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الأخضر الثالث للمترو - بروتوكول تعاون مع شركة رابيت موبيليتي Mobility Rabbit لتوفير وسيلة مواصلات كهربائية حديثة وسريعة خارج بعض محطات خط المترو الأخضر الثالث وهي السكوتر الكهربائي والتي تبدأ لفترة تجريبية يوم الأحد الموافق ١ أكتوبر ٢٠٢٣ .

وتستمر على مدى ثلاثة أشهر، بهدف تسهيل الانتقال بسعر مخفض من وإلى عدد من محطات الخط الأخضر الثالث وهي محطات هليوبوليس والأهرام وكلية البنات وصفاء حجازي.

الاتفاق يأتي في إطار الدعم الكامل وتوجيهات وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق لتشجيع المشروعات التي تعزز شبكة المواصلات العامة والاستدامة في المدن.



في هذا السياق أكد المهندس وديع بوشيحة، الرئيس التنفيذي لشركة آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو، "أننا نفخر بتقديم هذه الخدمة المتكاملة لركابنا، وتعزيز جهودنا التي تهدف لدعم التحول نحو الاستدامة ووسائل النقل المعتمدة على الطاقة النظيفة، خاصة من خلال هذا التعاون مع أحد الشركات المتفردة التي تقدم حلولا ذكية ورائدة في مجال التنقل على مستوى مصر وافريقيا."

لمزيد من التفاصيل يمكنكم متابعة صفحة الشركة علي فيسبوك

https://www.facebook.com/MobilityCairo?mibextid=ZbWKwL