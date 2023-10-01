حبس سائق توك توك بتهمة ترويج مخدر الأيس بمركبته في الساحل

أمرت النيابة العامة بحبس سائق توك توك 4 أيام على ذمة التحقيق ، بتهمة ترويج المواد المخدرة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وطلبت تحريات المباحث فى الواقعة.

البداية كانت أثناء قيام رجال المباحث الجنائية بقسم شرطة الساحل بتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، حيث تمكنوا من ضبط سائق توك توك حاول الهرب منهم فور مشاهدته لهم، فلاحقته القوة الامنية، وبضبطه وتفتيشه عثر بحوزته على كمية كبيرة من مخدر الايس كان ينوى توزيعها على عملائه فى المنطقة مقابل مبالغ مالية.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.

وفي واقعة آخرى شهد الطريق الزراعى الغربى أسيوط سوهاج بناحية قرية العتامنه دائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج، وقوع مصادمة على الطريق بين سيارة نقل بمقطورة وتروسيكل نتج عن الحادث مصرع شخص وإصابة 2 تم نقل المصابين لمستشفى أسيوط الجامعى والجثة لمشرحة مستشفى طما المركزى.

ترجع الواقعة عقب ورود بلاغ يفيد بوجود مصادمة على الطريق الزراعى أسيوط سوهاج ناحية قرية العتامنة ووجود مصابين ومتوفى عقب إصطدام سيارة بمقطورة بتروسيكل تم الدفع بالمعدات اللازمة وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

وبالفحص تبين أنه أثناء سيرة سيارة بمقطورة على الطريق الزراعى الغربى أسيوط سوهاج اصطدمت بتروسيكل على الطريق بناحية قرية العتامنة نتج عن الحادث إصابة م . ع . ع 33 سنة بنزيف في المخ وكسر مفتوح بالساق اليسرى، وإصابة ز . س . ش . 17 سنة بكسر بالفخذ الأيمن وإشتباه ما بعد الإرتجاج، وتم تحويل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي.