فوز تاريخي.. طائرة مصر تحقق انتصارًا دراميًا على اليابان

تمكن المنتخب الوطني لرجال الكرة الطائرة من تحقيق انتصار تاريخي على اليابان، عقب نجاحه في قلب الطاولة وتحويل تأخره بشوطين إلى فوز بثلاثة أشواط مقابل شوطين على اليابان، لحساب منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة باريس 2024.



ويشارك المنتخب الوطني في المنافسات بالمجموعة الثانية إلى جوار: "اليابان، أمريكا، سلوفينيا، صربيا، تركيا، تونس، وفنلندا".

سيناريو اللقاء:

تعرض منتخب مصر للخسارة في الشوط الأول بنتيجة (25-14) وفي الشوط الثاني خسر أيضًا بنتيجة (25-10).

وفي الشوط الثالث فازت مصر بنتيجة (25-23) وحققت النتيجة ذاتها في الشوط الرابع، قبل أن ينتهي شوط اللقاء الخامس (15-13) وتفوز مصر على اليابان الذي يعد بطل قارة آسيا وصاحب الترتيب الرابع في أولمبياد طوكيو الأخيرة.



ومن المقرر أن يواجه المنتخب الوطني للكرة الطائرة نظيره صربيا الثلاثاء القادم لحساب الجولة الثالثة عند السابعة صباحًا.

وتعرض منتخب مصر للخسارة في الجولة الأولى بثلاثة أشواط نظيفة أمام المنتخب الأمريكي.