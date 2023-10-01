ثقافة المنيا تحتفى بعيد الفلاح ببنى مزار

نظم بيت ثقافة بنى مزار بفرع ثقافة المنيا برئاسة دكتورة رانيا عليوة، بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل، احتفاليه اليوم الواحد بمناسبة عيد الفلاح.

يأتي ذلك فى إطار إهتمام الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى، وذلك بقرية ام الساس بدوار ممدوح الجارحي عمدة قرية ام الساس ، قدمها الكاتب اسلام فرغلى ، تضمنت الإحتفالية عدة فقرات.

وعقدت محاضرة تدور حول مناقشه" دور الزراعة العضوية في زياده الإنتاج" حاضر فيها المهندس عزت محمد عبد الغفار ، وقال انها هي التى تعتمد على استخدام الأسمدة العضوية طبيعية و مصنعة بدلا من استخدام الأسمدة الكيماوية، وكذلك استخدام بدائل المبيدات والمبيدات الخضراء الآمنة ، لما لذلك من تأثير جيد على المنتجات الزراعية ، من حيث انتاج محاصيل زراعية نظيفة آمنة خالية من التلوث، وتراكم العناصر الضارة بصحة الإنسان فى الجزء الماكول ، خاصة تراكم النترات الذى يرجع اساسا الإستخدام غير المرشد للأسمدة النيتروجينية ، معناها إنتاج غذاء آمن وصحي ، وخالٍ من مخلفات الكيماويات الزراعية الحماية الشاملة للبيئة .

وأكد المهندس عبد الناصر السيد، على أنه يوجد فى مصر بعض المزارع العضوية ليس فقط لدى القطاع الخاص ، بل وأقامت الدولة مزارع لها و منعت ادخال العناصر الكيماوية إلى هذه المناطق، كخطة مستقبلية لتعميم الزراعات الحيوية هذه المناطق، ومنها توشكى وشرق العوينات وترعة السلام ، وعلى مستوى القطاع الخاص توجد حوالى ما يقرب من 300 مزرعة موزعة على حوالى أثنى عشر محافظة منها، الشرقية، والبحيرة، والإسماعيلية، و القليوبية، والمنيا ، وسوهاج، وبنى سويف، والإسكندرية، وقنا ، وشمال سيناء.

وعقدت امسية شعرية، تناول فيه نخبة من الشعراء والمبدعين، وألقوا بالعديد من القصائد المناسبة للحدث منها ، قصيدة خطوات ولد ريفي للشاعر مينا ليشع ، تجليات الساعات البكر ، وقدم الشاعر محمد بخيت العديد من القصائد ، وبحضور عدد من الفلاحين واعضاء من الجمعيه الزراعية