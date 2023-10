"ستارت أبس أوف أليكس" تحتفل بتخريج 97 شركة ناشئة

تنطلق الخميس المقبل فعاليات برنامج "ستارت أبس أوف أليكس - Startups of Alex" - أول حاضنة أعمال في مدينة الإسكندرية- والتي تتضمن عقد جلسات توجيه واستشارات للشركات الناشئة، بهدف تعزيز تأثيرها على مجتمع ريادة الأعمال وتقديم دعم إضافي للشركات، ومن المقرر أن يشهد الحفل تخريج 37 شركة ناشئة، بحضور عددًا من المستثمرين والشخصيات البارزة في مجال ريادة الأعمال.

يستهدف برنامج "ستارت أبس أوف أليكس - Startups of Alex" الذي تعقده "آيس أليكس" ربط الشركات الناشئة بالشركاء والمرشدين والمستثمرين، ومساحات العمل المشتركة ومراكز الابتكار والتكنولوجيا في مدينة الإسكندرية والدلتا، في إطار رؤيتها لتمكين رواد الأعمال وتوفير البيئة المناسبة التي تمكنهم من تحويل أفكارهم الابتكارية إلى مشروعات حقيقية.

قال المهندس أحمد بسطاوي الرئيس التنفيذي لـ"آيس أليكس" إن برنامج "ستارت أبس أوف أليكس - Startups of Alex" استطاع جذب مجموعة كبيرة من رواد الأعمال وأصحاب الأفكار المبتكرة، الذين شاركوا بقوة خلال هذه الدورة من البرنامج، مؤكدًا أنه تم تقديم عدد من الأفكار التي تقدم حلولاً سهلة لمجموعة من التحديات، خاصة في مجال الصحة والتعليم وغيرها، وأكد على التزام "آيس أليكس" بتقديم كامل الدعم والمساندة لرواد الأعمال، انطلاقًا من إيمانها بقوة هذا القطاع في تحقيق النمو الاقتصادي.

يركز برنامج "ستارت أبس أوف أليكس - Startups of Alex" على دعم رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة من خلال تقديم الدعم التقني والاستشاري الشامل، ويركز البرنامج بشكل خاص على دعم رائدات الأعمال من خلال برنامج "دوري رائدات الأعمال"، حيث يعمل على تمكين النساء لبناء قدراتهن وتحويل أفكارهن إلى أعمال حقيقية تساهم في خلق فرص عمل وتقديم حلول مبتكرة للمشكلات الاجتماعية.

يشار إلى أن "آيس أليكس" قامت بإطلاق أوّل منصة لحاضنات الأعمال للشركات الناشئة في الإسكندرية والدلتا عام 2016، وركزت أعمالها في أكثر من ١٠ محافظات وقد ساهمت في دعم أكثر من 10 آلاف رائد أعمال، منهم 54٪ من السيدات على مدار أكثر من ١٠٧ دورة احتضان، ومن خلال برنامجها Startups of Alex على مدار السنوات الماضية قامت بمضاعفة إيراداتهم بما يقرب من 35%، وقد ساهمت تلك الشركات في خلق أكثر من 4200 وظيفة وإجمالي استثمارات بقيمة اكتر من 10 مليون جنيه مصر، فضلاً عن رفع مستوى الشركات وفوزها في مسابقات محلية ودولية.

ومن بين الشركات التي فازت في عدد من المحافل المحلية والدولية شركة Insucare هو تطبيق يمكن مرضى السكر الذين يحتاجون إلى استخدام مضخات الإنسولين بشكل يومي من تنظيم مستويات الجلوكوز في الدم، ويساعد التطبيق على تقليل مخاطر المضاعفات وقد فازت بالمركز الأول في برنامج الفرصة مع لميس الحديدي بجائزة قدرها 250 الف جنيه، كما شاركت شركة GGEG هي شركة ناشئة تركز على تقديم حلول وخدمات لمجتمع الرياضة الإلكترونية المتنامي في مصر وتنظم دوري الاتحاد الموازي للفرق والأندية الإلكترونية في مسابقة رالي بمدينة العلمين الجديدة وفازت بالمركز الأول وحصلت على جائزه قدرها 100 الف جنيه، بالإضافة إلى شركة Techy School الرائدة في مجال تكنولوجيا التعليم والمتخصصة في البرمجة وعلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات، وقد تم قبولها في حاضنة أعمال نهضة مصر EdVentures.