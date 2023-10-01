بالوتيلي يكشف عن اللاعب العربي الأفضل من نيمار

كشف المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي عن اللاعب العربي الأفضل من البرازيلي نيمار جونيور، لاعب الهلال السعودي وباريس سان جيرمان وبرشلونة السابق.

وأكد بالوتيلي في تصريحات نقلتها إذاعة “مونت كارلو” الفرنسية أن المغربي عادل تاعرابت يعد أفضل فنيًا من البرازيلي نيمار جونيور.

المغربي عادل تاعرابت



وتابع المهاجم الإيطالي: "الدولي البرازيلي ظاهرة مطلقة، إنه قوي جدا، بالتأكيد لا يمكننا المقارنة بينهما، لكن إذا تحدثنا فقط عن الجانب الفني، فإن تاعرابت أقوى".

وعن الإمكانيات التي كان يتمتع بها وعدم فوزه بالكرة الذهبية، قال: "مينو رايولا كان وكيلي، حيث أفتقده كثيرًا خلال الفترة الحالية، فقد كان يقول إن الثنائي ميسي ورونالدو يفوزان بالكرة الذهبية كل موسم بسبب تقديمي 20% فقط من إمكانياتي الفنية، لذلك أتضح أنه على حق".

وعن موهبته الضائعة، قال: "بالطبع كان بإمكاني تقديم المزيد، لكني فزت بكل شيء على مستوى الأندية، لم ينقصني سوى التتويج ببطولة اليورو وكأس العالم مع المنتخب".