عمر خيرت يستعد لإحياء حفلاً موسيقيًا للمرة الثانية بدار الأوبرا المصرية

يستعد الموسيقار الكبير عمر خيرت لإحياء حفلاً موسيقيًا للمرة الثانية على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية في شهر أكتوبر، وتحديداً يوم الأربعاء 4 أكتوبر، وهو الحفل الذى سيحضره عدد كبير من محبى وعشاق الموسيقي الخاصة به.

الموسيقار عمر خيرت

ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل، باقة متنوعة من أهم مؤلفاته خلال مشواره الفنى العريق، التى أحبها جمهوره واعتاد على سماعها ومنها "صابر يا عم صابر، البخيل وأنا، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، خلى بالك من عقلك، قضية عم أحمد، مسألة مبدأ، اللقاء الثانى، عارفة، إعدام ميت، غوايش"، وغيرها من الأغانى.

وتألق الموسيقار الكبير عمر خيرت مؤخراً، فى واحدة من أجمل سهرات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء فى دورته 31 الذى اختتم فعالياتها رافعا شعار كامل العدد لحفل الختام بحضور أكثر من 20 ألف شخص، فيما تفاعل الجمهور مع كل مقطوعاته الموسيقية.

من المعروف أن الموسيقار عمر خيرت له عشرات الأعمال الفنية داخل مصر وخارجها، ومن أهم أعماله "مين ما يحبش فاطمة، حنين، والله ما طلعت شمس ولا غربت، زى ما هى حبها، وفيها حاجة حلوة"، وغيرها من الأعمال الموسيقية الأخرى.