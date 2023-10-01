تعليم لخدمات الإدارة تستعرض مواعيد تأسيس جامعة ممفيس

توقعت شركة تعليم لخدمات الإدارة، الانتهاء من المرحلة الأولى لإنشاء جامعة ممفيس بشرق القاهرة خلال العام الدراسي (2024- 2025) أو (2025- 2026).

قالت الشركة في بيان للبورصة، أنه تم الانتهاء من عملية طرح مناقصات البناء واكتمال عمليات الحفر والبدء في أعمال بناء المرحلة الأولى للجامعة التي تشمل كليات طب الأسنان والهندسة وإداه الأعمال.

وأشارت إلى أن الخطوات المتبقية للحصول على الترخيص النهائي لجامعة ممفيس هي موافقة مجلس الوزراء وإصدار قرار جمهوي.

يشار إلى أن تعليم لخدمات الإدارة، حققت 344.71 مليون جنيه أرباحاً خلال الفترة من سبتمبر 2022 حتى نهاية مايو 2023، مقابل أرباح بلغت 277.17 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي للشركة، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.