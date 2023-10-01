تصعيد 15 مشروعًا من قنا للتقييم بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

قال أشرف الداودي محافظ قنا، إن عدد المشروعات التي تقدمت خلال الدورة الثانية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بلغت ١٠٩ مشروعًا.

وبيّن المحافظ، أن عدد المشروعات التي استوفت اشتراطات اللجنة المنظمة واللوائح المقررة لتحقيق التنمية المستدامة ٢٥ مشروعًا ، فاز منهم ١٥ مشروعًا تم تصعيدهم للتقييم النهائي.

أسماء المشروعات المشاركة من قنا

وتابع المحافظ، أن هذه المشروعات تضمنت ٣ من فئة المشروعات الكبيرة هي ، إحياء تربية دودة القز وانتاج الحرير الطبيعي ، المجمع البيئي المتكامل لخفض الانبعاثات الكربونية ، انتاج وقود الايثانول من مياه الصرف الصحي، و2 من فئة المشروعات المتوسطة هما، تدوير متكامل واقتصادي للمخلفات البلدية وحمأة الصرف الصحي بدون دفن اي مخلفات، استخدام الحشائش في انتاج الطاقة، ومشروع واحد من فئة المبادرات هو تقييم وتقوييم درجات الحرارة بمدينة قنا بإستخدام الجيومعلوماتية والاستشعار عن بعد، و3 مشروعات من فئة الشركات الناشئة هي، نوبت للتراث، تقطير مولاس قصب السكر لإنتاج الايثانول3 تكثيف زراعة القمح علي مزارع النخيل، و3مشروعات من فئة المشروعات الصغيرة هي، انتاج البيوجاز من مخلفات المواشي، مصنع تولا لمنتجات النخيل ، الحد من الضوضاء، و3 مشروعات من فئة المشروعات المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة هي ، حابي للأعلاف ، تدوير المخلفات الزراعية لانتاج اعلاف ذات قيمة غذائية عالية ، الفركة النقادية للتمكين الاقتصادي .

مؤتمر إعلان المشروعات الفائزة

وشارك محافظ قنا، اليوم الأحد، في فاعليات مؤتمر إعلان المشروعات الفائزة فى الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والمنعقد في محافظة الاقصر.

بحضور كلا من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر ، واللواء طارق الفقى محافظ سوهاج ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، و محمد كمال الوكيل الدائم لدي وزارة التنمية المحلية والمنسق العام للمبادرة ، و ممثلى وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية ، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، والتنمية المحلية ، وأعضاء اللجان التنفيذية المعنية بإختيار وتقييم المشروعات بالمحافظات الأربعة ، وأصحاب المشروعات الفائزة .

وأبرز محافظ قنا، خلال كلمته، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتحقيقاً للجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠ .

المبادرة الوطنية

وأورد المحافظ، أن النجاح الكبير الذي حققته المبادرة فى مرحلتها الأولى ، والعمل الإيجابي المكثف الذي تم على مستوى جميع المحافظات ، كان له دور كبير فى إطلاق الدورة الثانية للمبادرة لإتاحة الفرصة لظهور مشروعات غير نمطية تخدم رؤية الدولة نحو تعزيز الاقتصاد الأخضر ، وإيجاد حلول مبتكرة لتحقيق الإستدامة المرجوة من المبادرة في مواجهة التغيرات المناخية ، وبما يتوافق مع الاشتراطات والمعايير التى حددتها المبادرة .

وأضاف المحافظ، بأن تغيّر المناخ يُعد أحد أهم القضايا التي تحظى باهتمام مصر والعالم ، بسبب التهديدات التي تفرضها آثار التغيرات المناخية على التنمية المستدامة ، والتي تؤثر على خطط التنمية والأمن الغذائي وتوافر المياه ، وبالتالي سوف تؤثر على الأمن القومي للدول ، لذلك فقد سارعت مصر منذ وقت مبكر ، فى إتخاذ خطوات جادة نحو التحول إلى نموذج تنموي مستدام ، للحفاظ على البيئة ومواجهة تغيّر المناخ ، إيمانا منها بحق الأجيال القادمة في مستقبل أفضل ، وكذلك لوعيها بما يمثله التحول الأخضر من فرص واعدة ، لتحقيق التنمية الاقتصادية في العديد من القطاعات الحيوية

وأثني محافظ قنا، على المشروعات التي تقدم بها أبناء المحافظة والتي شاركت في المبادرة بمرحلتها الثانية ، وفى ختام كلمته قدم المحافظ التهنئة لأصحاب المشروعات الفائزة متمنيا لهم التوفيق فى التقييم النهائي علي مستوي الجمهورية .