تشافي يرفض الهجوم على راموس

تحدث تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة ، عن مواجهة ناديه الأخيرة في الليجا أمام أشبيلة والتي انتهت بتفوق الفريق الكتالوني بهدف من دون رد أول أمس الجمعة لحساب منافسات الجولة الثامنة للدوري.



وقال تشافي في تصريحات نقلتها صحيفة آس الإسبانية اليوم الأحد ، الفوز بهدف من دون رد نتيجة صغيرة بالتأكيد ، لكننا في الوقت ذاته واجهنا خصمًا شرسًا من أفضل أندية الليجا.

وواصل ، خضنا مباراة عصيبة أمام بطل الدوري الأوروبي ، ونجحنا في تحقيق الهدف من اللقاء.

راموس والخطأ في مرماه ..

وعلق تشافي على لاعبه لامين يامال الذي كان طفلا إلى جوار راموس في أحد المباريات عام 2016، والآن يتزامل الثنائي في الملعب، وتسبب في أن يسجل راموس هدفًا عن طريق الخطأ في مرماه.

وقال : "راموس تمكن من تقديم أداءً مميز خلال المباراة ، لكنه وقع في فخ التسجيل بالخأ في مرماه ، لكن هذا لا ينفي الخبرات العريضة التي يتمتع بها راموس.

وأضاف : "مثل هذه الأمور تحدث كثيرًا في الحياة ، وعلينا تجاوزها ، راموس ما زال يلعب في أعلى مستوى حتى الآن ويقدم كل ما في وسعه.



وتمكن برشلونة بعد هذا الفوز من رفع برشلونة رصيده إلى 20 نقطة محتلاً صدارة ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد إشبيلية عند 7 نقاط في المركز الثاني عشر.



لمزيد من أخبار الرياضة عبر قناة الوفد عبر الواتساب.. اضغط هنا