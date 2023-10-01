موعد مباراة الزمالك المقبلة بالدوري المصري

حقق الزمالك فوزًا مثيرًا على نظيره أرتا سولار الجيبوتي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن منافسات إياب الدور 32 من عمر الكونفيدرالية الإفريقية، ليصعد لدور المجموعات من المسابقة ذاتها.

وكان الزمالك قد تلقى هزيمة أمام أرتا سولار في ذهاب دور الـ 32 بثنائية نظيفة، مما جعل جماهير الفارس الأبيض يخشون من سيناريو توديع المسابقة، خاصة بعدما استقبل الفريق هدفًا في الشوط الأول من مباراة الإياب بالقاهرة.

ويعود الزمالك للتركيز في الدوري المصري، حيث يرغب في تصحيح المسار بعد التعادل في أول مباراتين أمام بيراميدز والمقاولون العرب.

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره البنك الأهلي في السابعة من مساء السبت المقبل، في المباراة التي تُقام على ملعب القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة

تُنقل مواجهة الزمالك أمام البنك الأهلي عبر قناة “أون تايم سبورت”، والتي نجحت في الحصول على حقوق بث البطولة خلال السنوات الماضية.

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