الأحد 01 أكتوبر 2023
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

دور المرأة في الاستقرار والأمان المجتمعي".. ندوة تثقيفية بالمجلس القومي

جانب من الندوة
جانب من الندوة

نظم المجلس القومي للمرأة ممثلا فى لجنة التدريب ندوة تحت عنوان “ دور المرأة في الإستقرار والامان المجتمعي “، بحضور الدكتورة نسرين البغدادي عضوة المجلس ومقررة اللجنة، وعدد من عضوات وأعضاء اللجنة.

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واستهدفت مديري وحدات مناهضة العنف بالجامعات ورؤساء وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات وعضوات وأعضاء فرعي القاهرة والجيزة، وذلك  بمقر المجلس.

واستعرضت الدكتورة  نسرين البغدادي تاريخ نضال المرأة المصرية عبر التاريخ ، فيما عرض المستشار أيمن نبيل عضو اللجنة الإستحقاقات الدستورية والقانونية للمرأة.

وتحدثت الدكتورة أريج زهران عضوة اللجنة عن أهمية  الثقاقة وعلاقتها ودورها الهام والمؤثر  بالمشاركة المجتمعية للمرأة ، فيما قامت الدكتورة  حنان أبو سكين عضوة اللجنة  بتوضيح  أهمية مشاركة المرأة في تحقيق الإستقرار المجتمعي بما يحقق الإستقرار للأسرة المصرية، فيما عرض مديرو وحدات مناهضة العنف بالجامعات انجازات الوحدات  والمبادرات التي قامت بها كل جامعة فيما يتعلق بمناهضة العنف في الجامعات.

 

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