خالد عيد يعلن تشكيل غزل المحلة لمواجهـة حرس الحدود في دوري المحترفين

أعلن خالد عيد المدير الفني لفريق غزل المحلة،عن تشكيل الفريق لمواجهـة حرس الحدود في الجولة الثانيـة من دوري المحترفين.

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, وجاء التشكيل كالتالي :

عمرو شعبـان في حراسـة المرمى

في خط الدفاع :عمرو الجزار , أحمد طارق , عبد الرحمن بودي , عموري

في خط الوسط: بيسـو,محمدجــابـرخالدالأخميمي , يوسف بيبـو , في خط الهجوم ؛عبده يحيـى , أسامة خليل.

وحقق غزل المحلة أول فوز له بدوري المحترفين على حساب شبين الكوم بهدف دون رد.

موعد مباراة غزل المحلة وحرس الحدود

تبدأ المباراة في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت القاهرة و ٤ بتوقيت المملكة العربية السعودية.