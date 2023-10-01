رئيس مركز إطسا بالفيوم يتفقد انتظام الطلاب بالمدارس

تفقد المحاسب أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة إطسا بمحافظة الفيوم، عدد من المدارس اليوم لمتابعة سير الدراسة وانتظام الطلاب والطالبات مع بداية العام الدراسي الجديد.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لرؤساء المدن والمراكز والقيادات التنفيذية، بمتابعة انتظام سير الدراسة بكافة المدارس، مع بداية العام الدراسي الجديد.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد لطفي الماوي نائب رئيس المركز والمحاسب محسن عبدالباقي سكرتير عام المركز، والدكتور منتصر الشماع مدير الادارة التعليمية بمركز إطسا، والمهندس ياسر عبدالمنعم مدير إدارة العلاقات العامة بالمركز، وشملت الزيارة تفقد مدرسة "الشهيد عبدالرحمن نبيل الاعدادية المشتركة " التابعة لإدارة إطسا التعليمية، ، حيث اطمأن على سير الدراسة وانتظام الطلبة، وذلك مع بداية انطلاق العام الدراسي الجديد، كما شارك رئيس المركز طلبة مدرسة الشهيد عبدالرحمن نبيل الإعدادية المشتركة تأدية تحية العلم والسلام الوطني في اول يوم دراسي.

وفي كلمة لرئيس المركز هنأ بها التلاميذ وأعضاء هيئة التدريس ببداية العام الدراسي الجديد متمنياً لهم التوفيق في جميع مراحل التعليم المختلفة وتحقيق المراكز الأولى على مستوى الجمهورية، كما حثهم على بذل مزيد من الجهد والمثابرة في تحصيل العلوم حتى يكونوا نماذج ناجحة ومشرفه قادرة على خدمة وطنهم ومجتمعهم في المستقبل.

رئيس مركز إطسا يوجه بتوفير الأجواء المناسبة لانتظام الدراسة

ووجه "شاكر" رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المنتظمة لسير العمل بالمدارس والتنسيق والتعاون مع مسؤولي التربية والتعليم ومديري المدارس لتوفير الأجواء المناسبة لانتظام الدراسة، وحسن استقبال الطلاب في بداية العام الدراسي، وانتظام سير العملية التعليمية داخل المدارس، وتقديم كل سبل الدعم والرعاية للطلاب لتحصيل المواد التعليمية، وممارسة الأنشطة المختلفة، مؤكدا على أهمية تهيئة الأجواء والمناخ المناسب والجيد، والآمن والصحي أمام الطلاب والطالبات لتحفيزهم على الإنتظام، والتحصيل الدراسى بأعلى الدرجات العلمية، حيث تفقد عدد من الفصول الدراسية، واطمأن على سير الدراسة وانتظام الطلاب والطالبات داخل الفصول، وذلك مع بداية انطلاق العام الدراسي الجديد.

كما قام رئيس المركز بجولة ميدانية تفقد خلالها معهد دفنو الازهري، واثناء الزيارة تلاحظ وجود تكدس عدد من سيارات الأجرة امام المعهد الديني، ووجه على الفور مسئولي إدارة المواقف باطسا بنقل السيارات من جوار المعهد الديني، لتهيئة المناخ المناسب للطلاب خلال الدراسة.

وأوضح رئيس المركز، أن مدارس مركز إطسا استقبلت تلاميذها بعد تجهيزها بالكامل وتهيئة الفصول وفق المنظومة الجديدة، مع تهيئة المناخ الملائم للتلاميذ وتوفير سبل الراحة والأمان لهم، وان الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا لم ولن تدخر أي جهد في تذليل كافة العقبات التي قد تعوق العملية التعليمية.