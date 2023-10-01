إزالة 23 مخالفة تعد على الأراضي الزراعية بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومنع حالات البناء المخالف بقرى ومراكز وأحياء المحافظة تطبيق القانون على المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة مشدداً على عدم التهاون في التصدي لأية مخالفات سواء التعدي على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف والعشوائي مشيرًا إلى إنه تم إزالة 23 حالة تعدي على أراضي زراعية وأعمال بناء مخالف في مهدها بمراكز القوصية والفتح وديروط وساحل سليم وصدفا وحي شرق تنفيذًا لخطة الدولة في هذا الشأن وذلك بناءًا على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

وكان محافظ أسيوط قد كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات الميدانية لرصد كافة التعديات وأعمال البناء والمخالف وبذل المزيد من الجهود لإزالة كافة أشكال المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية مع الإيقاف الفورى لكافة أشكال البناء المخالف بكافة صوره وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي هذا السياق قامت الوحدات المحلية بالمراكز والمدن الأحياء بعدة حملات لرصد وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف في مهدها حيث نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية، تحت إشراف اللواء محمد عزت رئيس المركز حملة تمكنت خلالها من إزالة 7 حالات تعدي منها 5 حالات تعدي بقرية الحبالصة وحالتين تعدي بقرية التتالية عباره عن ردم اساسات وقواعد وإزالة بناء وأعمده على مساحه 5 قيراط بمشاركة المهندس على هريدي ومهندس شهاب أحمد مسئولي حماية الأراضي ومصطفى فتحي نائب رئيس المركز ومحمد عبدالحميد رئيس قرية مير وصالح البارودي رئيس قرية المنشأة الكبرى ومسئولي الإدارة الهندسية والمتابعة والإدارة الزراعية والتنظيم وتم واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح تحت إشراف عبدالرؤوف النمر، رئيس المركز بتنفيذ حملات تم خلالها إزالة 7 حالات تعدي منها حالة إزالة وفك شدة خشبية لأعمدة الدور الأول علوي بقرية بني زيد وإزالة 5 حالات تعدي بالبلوك الأبيض على أراضي زراعية وردم قواعد على مساحة نصف قيراط تقريبا بحوض الجزيرة 6 وحوض الشيخ حسيب بقرية بني مر فضلا عن تنفيذ إزالة تعدى على أرض زراعيه بعزبة الشيخ سويف، وذلك بمشاركة على عطا نائب رئيس المركز ومحمد عبدالعظيم رئيس قرية بني مر وعماد عبدالمجيد رئيس قرية الفيما ومسئولي الزراعة والإدارة الهندسية وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي مركز ديروط تم تنفيذ إزالة لعدد 3 حالات تعدي خلال حملات تحت إشراف محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط حيث تم ردم قواعد على مساحة 200متر بحوض سرحان بنزلة المختون فضلا عن التصدى لتعدى بحفر أساسات على أرض زراعية بحوض المرج بقرية الكودية وإزالة تعدي أخر على مساحة 70متر بحوض سرحان بنزلة المختون وذلك بمشاركة نواب المركز ورئيس الوحدة المحلية بالكودية ومسئولي التنظيم والوحدة الزراعية.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم برئاسة أسامة سحيم رئيس المركز بتنفيذ إزالة لحالتين تعدي على أرض زراعية بدائرة المركز على مساحة ٢ قيراط بينما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا بقيادة خالد عويس رئيس المركز بتنفيذ إزالة فورية لمخالفات بناء في المهد وفك شدة خشبية وإزالة أعمدة خرسانية للدور الثاني علوي بقرية البربا وفك شدة خشبية بالدور الاول العلوي بقرية الدوير وفي حي شرق مدينة أسيوط نفذت الوحدة المحلية برئاسة عبداللطيف فضاله رئيس الحي وبمشاركة سيد عباس وعاصم ابراهيم نائبا رئيس الحي ومسئولي الاشغالات والمتابعة حملات للرصد الميداني وتم التصدى لمخالفة تحويل شقة سكنية إلى محل تجاري بشارع أحمد على علوبة كما تم إزالة أعمدة الدرو الأول العلوى بشارع الشخوه حاره الوزير بمنطقة الوليدية بنظاق الحي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.