قومي المرأة: إطلاق مبادرة "صحتك مهمتك" للتوعية بالصحة الجسدية والنفسية للمرأة

عقدت لجنة الصحة والسكان بالمجلس القومي للمرأة اجتماعها الدوري برئاسة الدكتورة احلام حنفي عضوة المجلس ومقررة اللجنة ، وبمشاركة عضوات وأعضاء اللجنة عبر تقنية الفيديو كونفران.

أكدت الدكتورة أحلام، أن الاجتماع ناقش خطة عمل اللجنة خلال الفترة القادمة ، والتى تتضمن مقترح لاطلاق مبادرة بعنوان "صحتك مهمتك" تتبناها اللجنة وتستهدف التوعية باهمية التغذية السليمة والصحية، وضرورة المتابعة المستمرة للصحة الجسدية والنفسية للمرأة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأشراك فروع المجلس بالمحافظات بالمبادرة ، علاوة على مناقشة مقترح بتنفيذ ندوة للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن مرض سرطان الثدى

كما ناقش الاجتماع خطة اللجنة خلال حملة الـ 16 يوم من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة، و التى من المقرر أن تنطلق خلال الفترة من ٢٥ نوفمبر وحتى ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ عبر تنفيذ ندوات للفتيات بالمدارس للتوعية بمناهضة العنف ضد المرأة، لرفع وعى الفتيات لمواجهه العنف بكافة أشكاله ، وتعريفهن بأنواع العنف، وكيفية التصدي له

كما تطرق الاجتماع إلى عرض جهود الدولة المصرية للاهتمام بالقطاع الصحي وتوفير رعاية طبية متميزة للمواطنين، والمبادرات الرئاسية فى هذا المجال وإستفادة المرأة المصرية الكبيرة منها ، خاصة المبادرة الرئاسية لصحة المرأة، ودور المجلس القومي للمرأة فى توعية السيدات بهذه المبادرات من خلال حملات طرق الأبواب التى ينفذها المجلس بجميع المحافظات.