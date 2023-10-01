التحقيق مع المتهم بإدارة شركة إنتاج فني بدون ترخيص في العجوزة

تباشر أجهزة الامن بالجيزة التحقيق مع مدير شركة إنتاج فني دون ترخيص في العجوزة، وقررت حجزه على ذمة التحريات.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة شركة إنتاج فنى بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة "دون ترخيص" واستخدام أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات مونتاج محمل عليها برامج وتطبيقات مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون، وكذا مصنفات سمعية وبصرية داخل الشركة دون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة المُشار إليها، وأمكن ضبط المدير المسئول عن الشركة، مقيم بمحافظة الجيزة، وتم ضبط وحدة مونتاج كاملة التجهيز تحتوى على "هارد ديسك مٌحمل عليه "مجموعة من الأعمال الفنية والإعلانات التى تم إعدادها بالشركة، برامج وتطبيقات حاسب آلى وبرامج مونتاج مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لشركات عالمية بدون تصريح".

وبمواجهة المتهم أقر بأنه المدير المسئول عن الشركة وارتكابه المخالفات السالف ذكرها بالمشاركة مع صاحب الشركة بقصد تحقيق الربح المادي وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



العثور على جثة شاب داخل منزل بالمنيا



تكثف الأجهزة الأمنية بالمنيا، جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة شاب داخل منزل، بأبوقرقاص وتم نقلها إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي تباشر التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يتضمن العثور على جثة شاب، داخل منزله بمدينة أبوقرقاص في ظروف غامضة.

بانتقال الأجهزة الأمنية ورجال إدارة البحث الجنائي والفحص وإجراء التحريات الأولية، تم العثور على جثة شاب يبلغ من العمر 36 عامًا، صاحب محل، جثة هامدة، داخل منزلة الكائن بمدينة أبوقرقاص.

تم نقل لجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة، وانتداب مفتش الصحة والطب الشرعي لمناظرة الجثة لتحديد ومعرفة أسباب وكيفية حدوث الوفاة.

مصرع سائق علي يد شقيق زوجته وابن خالتها بالخصوص

لقي سائق حتفه، على يد شقيق زوجته وابن خالتها، بسبب خلافات زوجية بينهما، حيث أقدمت وطعناه عدة طعنات متفرقة بالجسد أودت بحياته بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، التي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وسؤال أهلية المتوفى وانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى والتصريح بالدفن عقب ذلك.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من قسم شرطة الخصوص؛ بمقتل إسلام، سائق، مقيم بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين قيام شقيق زوجته ونجل خالتها بالتخلص منه بسبب خلافات زوجية بين زوجته شقيقة المتهم الأول، وتربصا له وطعنها بسلاح أبيض -سكين- عدة طعنات نافذة بالجسد أودت بحياته

حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.