استمرار أعمال مبادرة النظافة "بلغني" فى قنا

أكد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم الأحد، استمرار أعمال النظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة وإزالة المخلفات بصفة دورية خلال الفترتين الصباحية والمسائية بمراكز وقرى المحافظة ، ضمن مبادرة " بلغنى ".

أوضح المحافظ، إنه تم خلال تسخير كافة الإمكانات المتاحة وتقديم سبل الدعم الممكنة لرفع مستوى النظافة والتخلص الآمن من المخلفات والحفاظ على البيئة المحيطة لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها بشكل يليق بها .

تخصيص 100 صندوق مخلفات فى دشنا

وأكد عبداللاه خبير رئيس مدينة دشنا، أنه تم وضع 100 صندوق قمامة، فضلا عن رفع 3 نقلات قمامة خلال الفترة الواحدة من كل منطقة ، كما يتم المرور يوميا باللودر الزاحف و القلابات على كافة المناطق لرفع تراكمات القمامة غير الموجودة داخل صناديق .

83 نقطة لتجميع المخلفات فى فرشوط

وفى مدينة فرشوط ، قال عزت السيد رئيس المدينة، إن الوحدة المحلية لمركز و مدينة فرشوط والقرى التابعة لها أعدت برنامج يومى لرفع تراكمات القمامة ، يتم من خلاله المرور على 83 نقطة تجميع قمامة بمختلف شوارع وميادين المدينة والقرى التابعة لها ، ويتم رفع أى تراكمات قمامة بتلك النقاط أولا بأول .

وشدد محافظ قنا على ضرورة المتابعة المستمرة للسيارات المحملة بالتراكمات ومراجعة خطوط السير ومراقبة جميع الأوزان أثناء نقلها إلى المدافن الصحية ، والتأكد من وضع غطاء خارجى على حمولات السيارات حفاظا علي الطرق العامة والبيئة.

وحث المحافظ، جموع المواطنين ضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية وإلقاء القمامة في الأماكن المخصصة لها، مؤكداً أن الدولة تتبنى خطة طموحة للنهوض بمنظومة المخلفات الصلبة وقطاع تحسين البيئة .