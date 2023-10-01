رئيس جامعة بني سويف يستقبل الطلاب الجدد بالهدايا

تفقد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، الحرم الجامعي غرب النيل وعدد من الكليات؛ للاطمئنان على سير العملية التعلمية وانتظام الدراسة مع بداية العام الدراسي الجديد.

ونظمت الكليات حفلات لاستقبال الطلاب الجدد، وتنظيم عددًا من اللقاءات والأنشطة والمنافسات الطلابية في المجالات الفنية والثقافية والاجتماعية والرياضية .

وأجرى رئيس الجامعة، حوارا مفتوحا مع الطلاب وشاركهم في العديد من الأنشطة ولعبة تنس الطاولة، وقام بتوزيع عدد من الهدايا المتنوعة عليهم ، موجهًا بضرورة المشاركة في الأنشطة الطلابية المختلفة التي تنمي مهاراتهم و تساعد في بناء شخصية الطالب وتصقل من مهاراته البدنية فضلاً عن تعليم الطلاب العمل مع فريق والقدرة على المنافسة والتفوق.

وأكد رئيس الجامعة، أن كافة كليات الجامعة انتظمت بها الدراسة منذ اليوم الأول فيما يتعلق بالمحاضرات ، وانتظام العملية التعليمية بجميع القاعات والمدرجات والمعامل ، والتزام أعضاء هيئة التدريس بالجداول الدراسية، وتوفير كافة عناصر الجودة التي تطلبها العملية التعليمية من وسائل تعليم لبدء العام الدراسي الجديد، حيث تستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول لمدة 14 أسبوعًا طبقا للخريطة الزمنية التي أعلنتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأضاف الدكتور منصور حسن، أن الجامعة خصصت المحاضرة الأولى عن مرور 50 سنة على انتصارات حرب المجيدة واليوبيل الذهبي للنصر، لتنمية روح الانتماء والولاء في نفوس الطلاب، وتعريفهم بأهمية التضحية في سبيل الوطن.

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