نظام سحب قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بمشاركة الأهلي وبيراميدز

حسم 11 فريقًا التأهل لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم 2023/2024، مما يجعل هناك 5 مقاعد متبقية سيتم حسمهم خلال اليوم وغدًا الأثنين.

وتتمثل الأندية التي ضمنت الصعودي لدور المجموعات في كل من: “الأهلي ، بيراميدز، جوانينج جالاكسي البوتسواني ، مازيمبي الكونغولي ، بترو أتلتيكو الأنجولي”.

وأيضًا: "الترجي التونسي، ميدياما الغاني ، ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي ، يانج أفريكانز التنزاني ، النجم الساحلي التونسي ، الوداد المغربي".

نظام قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

ومن المقرر أن تُقسم الـ 16 فريقًا على 4 مجموعات بـ 4 مستويات مختلفة وفقًا لتصنيف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) خلال السنوات الأخيرة.

وحسب تصنيف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم فإن الأهلي يتواجد في صدارة التصنيف بـ 83 نقطة، والوداد ثانيًا بـ 74 نقطة، والترجي ثالثًا بـ 56 نقطة، وصن داونز رابعًا بـ 51 نقطة.

بينما يأتي بيراميدز في المركز العاشر بتصنيف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بعد التسع الأندية: “الأهلي والوداد والترجي وصن داونز والرجاء والزمالك ونهضة بركان المغربي وشباب بلوزداد الجزائري وسيمبا التنزاني”.

ومن المنتظر ان يتم سحب قرعة دور المجموعات من خلال اختيار فريق من كل مستوى للانضمام إلى إحدى المجموعات، حيث سيتأهل الفريق المتصدر لدور ربع النهائي وبعد ذلك تُستكمل المسابقة بنظام الاقصاء حتى النهائي.

كما لا تمنع لائحة البطولة من تواجد فريقين من نفس البلد في مجموعة واحد، كما حدث مع الأهلي والزمالك خلال موسم 2012/2013.

ومن المحتمل أن يتواجد بيراميدز مع الأهلي في مجموعة واحدة خلال دور المجموعات من هذه المسابقة.